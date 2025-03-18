CotizacionesSecciones
Divisas / DFEV
DFEV: Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Value ETF

31.85 USD 0.10 (0.31%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de DFEV de hoy ha cambiado un 0.31%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 31.79, mientras que el máximo ha alcanzado 31.87.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Value ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de DFEV hoy?

Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) se evalúa hoy en 31.85. El instrumento se negocia dentro de 0.31%; el cierre de ayer ha sido 31.75 y el volumen comercial ha alcanzado 75. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DFEV en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Value ETF?

Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Value ETF se evalúa actualmente en 31.85. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 11.52% y USD. Monitoree los movimientos de DFEV en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de DFEV?

Puede comprar acciones de Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) al precio actual de 31.85. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 31.85 o 32.15, mientras que 75 y 0.06% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DFEV en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de DFEV?

Invertir en Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Value ETF implica tener en cuenta el rango anual 23.60 - 32.69 y el precio actual 31.85. Muchos comparan 4.67% y 17.83% antes de colocar órdenes en 31.85 o 32.15. Estudie los cambios diarios de precios de DFEV en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Dimensional Emerging Markets Value ETF?

El precio más alto de Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) en el último año ha sido 32.69. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 23.60 - 32.69, una comparación con 31.75 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Value ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Dimensional Emerging Markets Value ETF?

El precio más bajo de Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) para el año ha sido 23.60. La comparación con los actuales 31.85 y 23.60 - 32.69 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DFEV en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DFEV?

En el pasado, Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Value ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 31.75 y 11.52% después de las acciones corporativas.

Rango diario
31.79 31.87
Rango anual
23.60 32.69
Cierres anteriores
31.75
Open
31.83
Bid
31.85
Ask
32.15
Low
31.79
High
31.87
Volumen
75
Cambio diario
0.31%
Cambio mensual
4.67%
Cambio a 6 meses
17.83%
Cambio anual
11.52%
30 septiembre, martes
10:00
USD
Discurso del Gobernador de la Fed, Philip Jefferson
Act.
Pronós.
Prev.
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 a/a
Act.
1.8%
Pronós.
1.7%
Prev.
2.1%
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 n.s.a. m/m
Act.
-0.3%
Pronós.
-0.4%
Prev.
0.0%
13:45
USD
Barómetro de los negocios de Chicago de MNI
Act.
Pronós.
45.8
Prev.
41.5
14:00
USD
Índice JOLTS de puestos de trabajo vacantes
Act.
Pronós.
7.326 M
Prev.
7.181 M
14:00
USD
Índice de Confianza del Consumidor de la CB
Act.
94.2
Pronós.
100.7
Prev.
97.8