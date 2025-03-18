- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
DFEV: Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Value ETF
Il tasso di cambio DFEV ha avuto una variazione del 0.57% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 31.63 e ad un massimo di 31.86.
Segui le dinamiche di Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Value ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DFEV News
- Weekly Market Pulse: An Energetic Market (null:SPX)
- Above The Noise: Positive Signs For U.S. Economy And Markets
- The Downfall Of The U.S. Dollar - Peter Schiff's Prediction
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- A 20,000-Foot Perspective: Can Bonds And Equities Both Be Right?
- Holding Steady Amid Whipsawing Markets
- Asset Allocation Insights - Quarterly Report: June 2025
- Global Macro Outlook: Third Quarter 2025
- Equity Outlook: Applying Timeless Insights For Volatile Times Ahead
- The Geopolitical Climate And Risk Of Market Disruption
- Putting Markets Into Perspective As Middle East Tensions Escalate
- Chart Of The Day: Money Is Leaving Here, Flowing There
- Emerging Markets: Finding Opportunities Amid The Global Economic Reset
- Why Does Volatility Often Lead To Strong Emerging Equity Returns?
- How Rising Geopolitical Risks Weigh On Asset Prices
- Equity Outlook: Finding Silver Linings In Very Cloudy Markets
- Our Portfolio Managers Weigh Impact Of Trump’s Tariffs
- Equity Outlook: Finding Silver Linings In Very Cloudy Markets
- Global Macro Outlook: Second Quarter 2025
- Weekly Market Pulse: The Weak Dollar Effect
- Emerging Market Equities: The Steep Cost Of Missing Out
- Why The Dollar Inflection Should Not Be Ignored
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DFEV oggi?
Oggi le azioni Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Value ETF sono prezzate a 31.75. Viene scambiato all'interno di 0.57%, la chiusura di ieri è stata 31.57 e il volume degli scambi ha raggiunto 487. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DFEV mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Value ETF pagano dividendi?
Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Value ETF è attualmente valutato a 31.75. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 11.17% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DFEV.
Come acquistare azioni DFEV?
Puoi acquistare azioni Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Value ETF al prezzo attuale di 31.75. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 31.75 o 32.05, mentre 487 e -0.19% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DFEV sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DFEV?
Investire in Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Value ETF implica considerare l'intervallo annuale 23.60 - 32.69 e il prezzo attuale 31.75. Molti confrontano 4.34% e 17.46% prima di effettuare ordini su 31.75 o 32.05. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DFEV con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Dimensional Emerging Markets Value ETF?
Il prezzo massimo di Dimensional Emerging Markets Value ETF nell'ultimo anno è stato 32.69. All'interno di 23.60 - 32.69, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 31.57 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Value ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Dimensional Emerging Markets Value ETF?
Il prezzo più basso di Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) nel corso dell'anno è stato 23.60. Confrontandolo con gli attuali 31.75 e 23.60 - 32.69 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DFEV muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DFEV?
Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Value ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 31.57 e 11.17%.
- Chiusura Precedente
- 31.57
- Apertura
- 31.81
- Bid
- 31.75
- Ask
- 32.05
- Minimo
- 31.63
- Massimo
- 31.86
- Volume
- 487
- Variazione giornaliera
- 0.57%
- Variazione Mensile
- 4.34%
- Variazione Semestrale
- 17.46%
- Variazione Annuale
- 11.17%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8