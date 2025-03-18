QuotazioniSezioni
DFEV: Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Value ETF

31.75 USD 0.18 (0.57%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DFEV ha avuto una variazione del 0.57% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 31.63 e ad un massimo di 31.86.

Segui le dinamiche di Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Value ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni DFEV oggi?

Oggi le azioni Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Value ETF sono prezzate a 31.75. Viene scambiato all'interno di 0.57%, la chiusura di ieri è stata 31.57 e il volume degli scambi ha raggiunto 487. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DFEV mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Value ETF pagano dividendi?

Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Value ETF è attualmente valutato a 31.75. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 11.17% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DFEV.

Come acquistare azioni DFEV?

Puoi acquistare azioni Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Value ETF al prezzo attuale di 31.75. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 31.75 o 32.05, mentre 487 e -0.19% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DFEV sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni DFEV?

Investire in Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Value ETF implica considerare l'intervallo annuale 23.60 - 32.69 e il prezzo attuale 31.75. Molti confrontano 4.34% e 17.46% prima di effettuare ordini su 31.75 o 32.05. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DFEV con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Dimensional Emerging Markets Value ETF?

Il prezzo massimo di Dimensional Emerging Markets Value ETF nell'ultimo anno è stato 32.69. All'interno di 23.60 - 32.69, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 31.57 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Value ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Dimensional Emerging Markets Value ETF?

Il prezzo più basso di Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) nel corso dell'anno è stato 23.60. Confrontandolo con gli attuali 31.75 e 23.60 - 32.69 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DFEV muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DFEV?

Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Value ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 31.57 e 11.17%.

Intervallo Giornaliero
31.63 31.86
Intervallo Annuale
23.60 32.69
Chiusura Precedente
31.57
Apertura
31.81
Bid
31.75
Ask
32.05
Minimo
31.63
Massimo
31.86
Volume
487
Variazione giornaliera
0.57%
Variazione Mensile
4.34%
Variazione Semestrale
17.46%
Variazione Annuale
11.17%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8