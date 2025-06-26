- Visão do mercado
DFAT: Dimensional U.S. Targeted Value ETF
A taxa do DFAT para hoje mudou para -0.91%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 57.59 e o mais alto foi 57.85.
Veja a dinâmica do par de moedas Dimensional U.S. Targeted Value ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
DFAT Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DFAT hoje?
Hoje Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) está avaliado em 57.67. O instrumento é negociado dentro de -0.91%, o fechamento de ontem foi 58.20, e o volume de negociação atingiu 88. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DFAT em tempo real.
As ações de Dimensional U.S. Targeted Value ETF pagam dividendos?
Atualmente Dimensional U.S. Targeted Value ETF está avaliado em 57.67. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 4.47% e USD. Monitore os movimentos de DFAT no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DFAT?
Você pode comprar ações de Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) pelo preço atual 57.67. Ordens geralmente são executadas perto de 57.67 ou 57.97, enquanto 88 e -0.03% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DFAT no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DFAT?
Investir em Dimensional U.S. Targeted Value ETF envolve considerar a faixa anual 44.01 - 61.75 e o preço atual 57.67. Muitos comparam -0.74% e 12.35% antes de enviar ordens em 57.67 ou 57.97. Estude as mudanças diárias de preço de DFAT no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Dimensional U.S. Targeted Value ETF?
O maior preço de Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) no último ano foi 61.75. As ações oscilaram bastante dentro de 44.01 - 61.75, e a comparação com 58.20 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Dimensional U.S. Targeted Value ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Dimensional U.S. Targeted Value ETF?
O menor preço de Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) no ano foi 44.01. A comparação com o preço atual 57.67 e 44.01 - 61.75 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DFAT em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DFAT?
No passado Dimensional U.S. Targeted Value ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 58.20 e 4.47% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 58.20
- Open
- 57.69
- Bid
- 57.67
- Ask
- 57.97
- Low
- 57.59
- High
- 57.85
- Volume
- 88
- Mudança diária
- -0.91%
- Mudança mensal
- -0.74%
- Mudança de 6 meses
- 12.35%
- Mudança anual
- 4.47%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8