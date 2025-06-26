- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
DFAT: Dimensional U.S. Targeted Value ETF
El tipo de cambio de DFAT de hoy ha cambiado un -0.91%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 57.59, mientras que el máximo ha alcanzado 57.85.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Dimensional U.S. Targeted Value ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DFAT News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de DFAT hoy?
Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) se evalúa hoy en 57.67. El instrumento se negocia dentro de -0.91%; el cierre de ayer ha sido 58.20 y el volumen comercial ha alcanzado 88. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DFAT en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Dimensional U.S. Targeted Value ETF?
Dimensional U.S. Targeted Value ETF se evalúa actualmente en 57.67. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 4.47% y USD. Monitoree los movimientos de DFAT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de DFAT?
Puede comprar acciones de Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) al precio actual de 57.67. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 57.67 o 57.97, mientras que 88 y -0.03% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DFAT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de DFAT?
Invertir en Dimensional U.S. Targeted Value ETF implica tener en cuenta el rango anual 44.01 - 61.75 y el precio actual 57.67. Muchos comparan -0.74% y 12.35% antes de colocar órdenes en 57.67 o 57.97. Estudie los cambios diarios de precios de DFAT en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Dimensional U.S. Targeted Value ETF?
El precio más alto de Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) en el último año ha sido 61.75. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 44.01 - 61.75, una comparación con 58.20 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Dimensional U.S. Targeted Value ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Dimensional U.S. Targeted Value ETF?
El precio más bajo de Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) para el año ha sido 44.01. La comparación con los actuales 57.67 y 44.01 - 61.75 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DFAT en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DFAT?
En el pasado, Dimensional U.S. Targeted Value ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 58.20 y 4.47% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 58.20
- Open
- 57.69
- Bid
- 57.67
- Ask
- 57.97
- Low
- 57.59
- High
- 57.85
- Volumen
- 88
- Cambio diario
- -0.91%
- Cambio mensual
- -0.74%
- Cambio a 6 meses
- 12.35%
- Cambio anual
- 4.47%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8