DFAT: Dimensional U.S. Targeted Value ETF
Der Wechselkurs von DFAT hat sich für heute um -0.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 57.59 bis zu einem Hoch von 58.25 gehandelt.
Verfolgen Sie die Dimensional U.S. Targeted Value ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DFAT heute?
Die Aktie von Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) notiert heute bei 58.01. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.33% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 58.20 und das Handelsvolumen erreichte 421. Das Live-Chart von DFAT zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DFAT Dividenden?
Dimensional U.S. Targeted Value ETF wird derzeit mit 58.01 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.09% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DFAT zu verfolgen.
Wie kaufe ich DFAT-Aktien?
Sie können Aktien von Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) zum aktuellen Kurs von 58.01 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 58.01 oder 58.31 platziert, während 421 und 0.02% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DFAT auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DFAT-Aktien?
Bei einer Investition in Dimensional U.S. Targeted Value ETF müssen die jährliche Spanne 44.01 - 61.75 und der aktuelle Kurs 58.01 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.15% und 13.01%, bevor sie Orders zu 58.01 oder 58.31 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DFAT.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Dimensional U.S. Targeted Value ETF?
Der höchste Kurs von Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) im vergangenen Jahr lag bei 61.75. Innerhalb von 44.01 - 61.75 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 58.20 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Dimensional U.S. Targeted Value ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Dimensional U.S. Targeted Value ETF?
Der niedrigste Kurs von Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) im Laufe des Jahres betrug 44.01. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 58.01 und der Spanne 44.01 - 61.75 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DFAT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DFAT statt?
Dimensional U.S. Targeted Value ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 58.20 und 5.09% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 58.20
- Eröffnung
- 58.00
- Bid
- 58.01
- Ask
- 58.31
- Tief
- 57.59
- Hoch
- 58.25
- Volumen
- 421
- Tagesänderung
- -0.33%
- Monatsänderung
- -0.15%
- 6-Monatsänderung
- 13.01%
- Jahresänderung
- 5.09%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8