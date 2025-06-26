クォートセクション
通貨 / DFAT
DFAT: Dimensional U.S. Targeted Value ETF

57.67 USD 0.53 (0.91%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DFATの今日の為替レートは、-0.91%変化しました。日中、通貨は1あたり57.59の安値と57.85の高値で取引されました。

Dimensional U.S. Targeted Value ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

DFAT株の現在の価格は？

Dimensional U.S. Targeted Value ETFの株価は本日57.67です。-0.91%内で取引され、前日の終値は58.20、取引量は88に達しました。DFATのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Dimensional U.S. Targeted Value ETFの株は配当を出しますか？

Dimensional U.S. Targeted Value ETFの現在の価格は57.67です。配当方針は会社によりますが、投資家は4.47%やUSDにも注目します。DFATの動きはライブチャートで確認できます。

DFAT株を買う方法は？

Dimensional U.S. Targeted Value ETFの株は現在57.67で購入可能です。注文は通常57.67または57.97付近で行われ、88や-0.03%が市場の動きを示します。DFATの最新情報はライブチャートで確認できます。

DFAT株に投資する方法は？

Dimensional U.S. Targeted Value ETFへの投資では、年間の値幅44.01 - 61.75と現在の57.67を考慮します。注文は多くの場合57.67や57.97で行われる前に、-0.74%や12.35%と比較されます。DFATの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Dimensional U.S. Targeted Value ETFの株の最高値は？

Dimensional U.S. Targeted Value ETFの過去1年の最高値は61.75でした。44.01 - 61.75内で株価は大きく変動し、58.20と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Dimensional U.S. Targeted Value ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Dimensional U.S. Targeted Value ETFの株の最低値は？

Dimensional U.S. Targeted Value ETF(DFAT)の年間最安値は44.01でした。現在の57.67や44.01 - 61.75と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DFATの動きはライブチャートで確認できます。

DFATの株式分割はいつ行われましたか？

Dimensional U.S. Targeted Value ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、58.20、4.47%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
57.59 57.85
1年のレンジ
44.01 61.75
以前の終値
58.20
始値
57.69
買値
57.67
買値
57.97
安値
57.59
高値
57.85
出来高
88
1日の変化
-0.91%
1ヶ月の変化
-0.74%
6ヶ月の変化
12.35%
1年の変化
4.47%
