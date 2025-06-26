КотировкиРазделы
DFAT: Dimensional U.S. Targeted Value ETF

58.20 USD 0.33 (0.56%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DFAT за сегодня изменился на -0.56%. При этом минимальная цена на торгах достигала 57.97, а максимальная — 58.75.

Следите за динамикой Dimensional U.S. Targeted Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DFAT сегодня?

Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) сегодня оценивается на уровне 58.20. Инструмент торгуется в пределах -0.56%, вчерашнее закрытие составило 58.53, а торговый объем достиг 458. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DFAT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Dimensional U.S. Targeted Value ETF?

Dimensional U.S. Targeted Value ETF в настоящее время оценивается в 58.20. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.43% и USD. Отслеживайте движения DFAT на графике в реальном времени.

Как купить акции DFAT?

Вы можете купить акции Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) по текущей цене 58.20. Ордера обычно размещаются около 58.20 или 58.50, тогда как 458 и -0.94% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DFAT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DFAT?

Инвестирование в Dimensional U.S. Targeted Value ETF предполагает учет годового диапазона 44.01 - 61.75 и текущей цены 58.20. Многие сравнивают 0.17% и 13.38% перед размещением ордеров на 58.20 или 58.50. Изучайте ежедневные изменения цены DFAT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Dimensional U.S. Targeted Value ETF?

Самая высокая цена Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) за последний год составила 61.75. Акции заметно колебались в пределах 44.01 - 61.75, сравнение с 58.53 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Dimensional U.S. Targeted Value ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Dimensional U.S. Targeted Value ETF?

Самая низкая цена Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) за год составила 44.01. Сравнение с текущими 58.20 и 44.01 - 61.75 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DFAT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DFAT?

В прошлом Dimensional U.S. Targeted Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 58.53 и 5.43% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
57.97 58.75
Годовой диапазон
44.01 61.75
Предыдущее закрытие
58.53
Open
58.75
Bid
58.20
Ask
58.50
Low
57.97
High
58.75
Объем
458
Дневное изменение
-0.56%
Месячное изменение
0.17%
6-месячное изменение
13.38%
Годовое изменение
5.43%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8