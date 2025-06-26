- Обзор рынка
DFAT: Dimensional U.S. Targeted Value ETF
Курс DFAT за сегодня изменился на -0.56%. При этом минимальная цена на торгах достигала 57.97, а максимальная — 58.75.
Следите за динамикой Dimensional U.S. Targeted Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости DFAT
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DFAT сегодня?
Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) сегодня оценивается на уровне 58.20. Инструмент торгуется в пределах -0.56%, вчерашнее закрытие составило 58.53, а торговый объем достиг 458. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DFAT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Dimensional U.S. Targeted Value ETF?
Dimensional U.S. Targeted Value ETF в настоящее время оценивается в 58.20. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.43% и USD. Отслеживайте движения DFAT на графике в реальном времени.
Как купить акции DFAT?
Вы можете купить акции Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) по текущей цене 58.20. Ордера обычно размещаются около 58.20 или 58.50, тогда как 458 и -0.94% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DFAT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DFAT?
Инвестирование в Dimensional U.S. Targeted Value ETF предполагает учет годового диапазона 44.01 - 61.75 и текущей цены 58.20. Многие сравнивают 0.17% и 13.38% перед размещением ордеров на 58.20 или 58.50. Изучайте ежедневные изменения цены DFAT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Dimensional U.S. Targeted Value ETF?
Самая высокая цена Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) за последний год составила 61.75. Акции заметно колебались в пределах 44.01 - 61.75, сравнение с 58.53 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Dimensional U.S. Targeted Value ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Dimensional U.S. Targeted Value ETF?
Самая низкая цена Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) за год составила 44.01. Сравнение с текущими 58.20 и 44.01 - 61.75 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DFAT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DFAT?
В прошлом Dimensional U.S. Targeted Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 58.53 и 5.43% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 58.53
- Open
- 58.75
- Bid
- 58.20
- Ask
- 58.50
- Low
- 57.97
- High
- 58.75
- Объем
- 458
- Дневное изменение
- -0.56%
- Месячное изменение
- 0.17%
- 6-месячное изменение
- 13.38%
- Годовое изменение
- 5.43%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8