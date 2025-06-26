QuotazioniSezioni
DFAT: Dimensional U.S. Targeted Value ETF

58.20 USD 0.33 (0.56%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DFAT ha avuto una variazione del -0.56% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 57.97 e ad un massimo di 58.75.

Segui le dinamiche di Dimensional U.S. Targeted Value ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni DFAT oggi?

Oggi le azioni Dimensional U.S. Targeted Value ETF sono prezzate a 58.20. Viene scambiato all'interno di -0.56%, la chiusura di ieri è stata 58.53 e il volume degli scambi ha raggiunto 458. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DFAT mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Dimensional U.S. Targeted Value ETF pagano dividendi?

Dimensional U.S. Targeted Value ETF è attualmente valutato a 58.20. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.43% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DFAT.

Come acquistare azioni DFAT?

Puoi acquistare azioni Dimensional U.S. Targeted Value ETF al prezzo attuale di 58.20. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 58.20 o 58.50, mentre 458 e -0.94% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DFAT sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni DFAT?

Investire in Dimensional U.S. Targeted Value ETF implica considerare l'intervallo annuale 44.01 - 61.75 e il prezzo attuale 58.20. Molti confrontano 0.17% e 13.38% prima di effettuare ordini su 58.20 o 58.50. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DFAT con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Dimensional U.S. Targeted Value ETF?

Il prezzo massimo di Dimensional U.S. Targeted Value ETF nell'ultimo anno è stato 61.75. All'interno di 44.01 - 61.75, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 58.53 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Dimensional U.S. Targeted Value ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Dimensional U.S. Targeted Value ETF?

Il prezzo più basso di Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) nel corso dell'anno è stato 44.01. Confrontandolo con gli attuali 58.20 e 44.01 - 61.75 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DFAT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DFAT?

Dimensional U.S. Targeted Value ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 58.53 e 5.43%.

Intervallo Giornaliero
57.97 58.75
Intervallo Annuale
44.01 61.75
Chiusura Precedente
58.53
Apertura
58.75
Bid
58.20
Ask
58.50
Minimo
57.97
Massimo
58.75
Volume
458
Variazione giornaliera
-0.56%
Variazione Mensile
0.17%
Variazione Semestrale
13.38%
Variazione Annuale
5.43%
