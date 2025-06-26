报价部分
货币 / DFAT
回到股票

DFAT: Dimensional U.S. Targeted Value ETF

57.67 USD 0.53 (0.91%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DFAT汇率已更改-0.91%。当日，交易品种以低点57.59和高点57.85进行交易。

关注Dimensional U.S. Targeted Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

DFAT新闻

常见问题解答

DFAT股票今天的价格是多少？

Dimensional U.S. Targeted Value ETF股票今天的定价为57.67。它在-0.91%范围内交易，昨天的收盘价为58.20，交易量达到88。DFAT的实时价格图表显示了这些更新。

Dimensional U.S. Targeted Value ETF股票是否支付股息？

Dimensional U.S. Targeted Value ETF目前的价值为57.67。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.47%和USD。实时查看图表以跟踪DFAT走势。

如何购买DFAT股票？

您可以以57.67的当前价格购买Dimensional U.S. Targeted Value ETF股票。订单通常设置在57.67或57.97附近，而88和-0.03%显示市场活动。立即关注DFAT的实时图表更新。

如何投资DFAT股票？

投资Dimensional U.S. Targeted Value ETF需要考虑年度范围44.01 - 61.75和当前价格57.67。许多人在以57.67或57.97下订单之前，会比较-0.74%和。实时查看DFAT价格图表，了解每日变化。

Dimensional U.S. Targeted Value ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Dimensional U.S. Targeted Value ETF的最高价格是61.75。在44.01 - 61.75内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Dimensional U.S. Targeted Value ETF的绩效。

Dimensional U.S. Targeted Value ETF股票的最低价格是多少？

Dimensional U.S. Targeted Value ETF（DFAT）的最低价格为44.01。将其与当前的57.67和44.01 - 61.75进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DFAT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DFAT股票是什么时候拆分的？

Dimensional U.S. Targeted Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、58.20和4.47%中可见。

