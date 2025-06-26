DFAT: Dimensional U.S. Targeted Value ETF
今日DFAT汇率已更改-0.91%。当日，交易品种以低点57.59和高点57.85进行交易。
关注Dimensional U.S. Targeted Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
DFAT新闻
常见问题解答
DFAT股票今天的价格是多少？
Dimensional U.S. Targeted Value ETF股票今天的定价为57.67。它在-0.91%范围内交易，昨天的收盘价为58.20，交易量达到88。DFAT的实时价格图表显示了这些更新。
Dimensional U.S. Targeted Value ETF股票是否支付股息？
Dimensional U.S. Targeted Value ETF目前的价值为57.67。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.47%和USD。实时查看图表以跟踪DFAT走势。
如何购买DFAT股票？
您可以以57.67的当前价格购买Dimensional U.S. Targeted Value ETF股票。订单通常设置在57.67或57.97附近，而88和-0.03%显示市场活动。立即关注DFAT的实时图表更新。
如何投资DFAT股票？
投资Dimensional U.S. Targeted Value ETF需要考虑年度范围44.01 - 61.75和当前价格57.67。许多人在以57.67或57.97下订单之前，会比较-0.74%和。实时查看DFAT价格图表，了解每日变化。
Dimensional U.S. Targeted Value ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Dimensional U.S. Targeted Value ETF的最高价格是61.75。在44.01 - 61.75内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Dimensional U.S. Targeted Value ETF的绩效。
Dimensional U.S. Targeted Value ETF股票的最低价格是多少？
Dimensional U.S. Targeted Value ETF（DFAT）的最低价格为44.01。将其与当前的57.67和44.01 - 61.75进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DFAT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DFAT股票是什么时候拆分的？
Dimensional U.S. Targeted Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、58.20和4.47%中可见。
- 前一天收盘价
- 58.20
- 开盘价
- 57.69
- 卖价
- 57.67
- 买价
- 57.97
- 最低价
- 57.59
- 最高价
- 57.85
- 交易量
- 88
- 日变化
- -0.91%
- 月变化
- -0.74%
- 6个月变化
- 12.35%
- 年变化
- 4.47%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8