DFAT股票今天的价格是多少？ Dimensional U.S. Targeted Value ETF股票今天的定价为57.67。它在-0.91%范围内交易，昨天的收盘价为58.20，交易量达到88。DFAT的实时价格图表显示了这些更新。

Dimensional U.S. Targeted Value ETF股票是否支付股息？ Dimensional U.S. Targeted Value ETF目前的价值为57.67。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.47%和USD。实时查看图表以跟踪DFAT走势。

如何购买DFAT股票？ 您可以以57.67的当前价格购买Dimensional U.S. Targeted Value ETF股票。订单通常设置在57.67或57.97附近，而88和-0.03%显示市场活动。立即关注DFAT的实时图表更新。

如何投资DFAT股票？ 投资Dimensional U.S. Targeted Value ETF需要考虑年度范围44.01 - 61.75和当前价格57.67。许多人在以57.67或57.97下订单之前，会比较-0.74%和。实时查看DFAT价格图表，了解每日变化。

Dimensional U.S. Targeted Value ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Dimensional U.S. Targeted Value ETF的最高价格是61.75。在44.01 - 61.75内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Dimensional U.S. Targeted Value ETF的绩效。

Dimensional U.S. Targeted Value ETF股票的最低价格是多少？ Dimensional U.S. Targeted Value ETF（DFAT）的最低价格为44.01。将其与当前的57.67和44.01 - 61.75进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DFAT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。