DFAT: Dimensional U.S. Targeted Value ETF

58.20 USD 0.33 (0.56%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de DFAT a changé de -0.56% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 57.97 et à un maximum de 58.75.

Suivez la dynamique Dimensional U.S. Targeted Value ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action DFAT aujourd'hui ?

L'action Dimensional U.S. Targeted Value ETF est cotée à 58.20 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.56%, a clôturé hier à 58.53 et son volume d'échange a atteint 458. Le graphique en temps réel du cours de DFAT présente ces mises à jour.

L'action Dimensional U.S. Targeted Value ETF verse-t-elle des dividendes ?

Dimensional U.S. Targeted Value ETF est actuellement valorisé à 58.20. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 5.43% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DFAT.

Comment acheter des actions DFAT ?

Vous pouvez acheter des actions Dimensional U.S. Targeted Value ETF au cours actuel de 58.20. Les ordres sont généralement placés à proximité de 58.20 ou de 58.50, le 458 et le -0.94% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DFAT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action DFAT ?

Investir dans Dimensional U.S. Targeted Value ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 44.01 - 61.75 et le prix actuel 58.20. Beaucoup comparent 0.17% et 13.38% avant de passer des ordres à 58.20 ou 58.50. Consultez le graphique du cours de DFAT en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Dimensional U.S. Targeted Value ETF ?

Le cours le plus élevé de Dimensional U.S. Targeted Value ETF l'année dernière était 61.75. Au cours de 44.01 - 61.75, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 58.53 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Dimensional U.S. Targeted Value ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Dimensional U.S. Targeted Value ETF ?

Le cours le plus bas de Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) sur l'année a été 44.01. Sa comparaison avec 58.20 et 44.01 - 61.75 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DFAT sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action DFAT a-t-elle été divisée ?

Dimensional U.S. Targeted Value ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 58.53 et 5.43% après les opérations sur titres.

Range quotidien
57.97 58.75
Range Annuel
44.01 61.75
Clôture Précédente
58.53
Ouverture
58.75
Bid
58.20
Ask
58.50
Plus Bas
57.97
Plus Haut
58.75
Volume
458
Changement quotidien
-0.56%
Changement Mensuel
0.17%
Changement à 6 Mois
13.38%
Changement Annuel
5.43%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8