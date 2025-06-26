- Aperçu
DFAT: Dimensional U.S. Targeted Value ETF
Le taux de change de DFAT a changé de -0.56% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 57.97 et à un maximum de 58.75.
Suivez la dynamique Dimensional U.S. Targeted Value ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DFAT Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DFAT aujourd'hui ?
L'action Dimensional U.S. Targeted Value ETF est cotée à 58.20 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.56%, a clôturé hier à 58.53 et son volume d'échange a atteint 458. Le graphique en temps réel du cours de DFAT présente ces mises à jour.
L'action Dimensional U.S. Targeted Value ETF verse-t-elle des dividendes ?
Dimensional U.S. Targeted Value ETF est actuellement valorisé à 58.20. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 5.43% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DFAT.
Comment acheter des actions DFAT ?
Vous pouvez acheter des actions Dimensional U.S. Targeted Value ETF au cours actuel de 58.20. Les ordres sont généralement placés à proximité de 58.20 ou de 58.50, le 458 et le -0.94% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DFAT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DFAT ?
Investir dans Dimensional U.S. Targeted Value ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 44.01 - 61.75 et le prix actuel 58.20. Beaucoup comparent 0.17% et 13.38% avant de passer des ordres à 58.20 ou 58.50. Consultez le graphique du cours de DFAT en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Dimensional U.S. Targeted Value ETF ?
Le cours le plus élevé de Dimensional U.S. Targeted Value ETF l'année dernière était 61.75. Au cours de 44.01 - 61.75, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 58.53 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Dimensional U.S. Targeted Value ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Dimensional U.S. Targeted Value ETF ?
Le cours le plus bas de Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) sur l'année a été 44.01. Sa comparaison avec 58.20 et 44.01 - 61.75 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DFAT sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DFAT a-t-elle été divisée ?
Dimensional U.S. Targeted Value ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 58.53 et 5.43% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 58.53
- Ouverture
- 58.75
- Bid
- 58.20
- Ask
- 58.50
- Plus Bas
- 57.97
- Plus Haut
- 58.75
- Volume
- 458
- Changement quotidien
- -0.56%
- Changement Mensuel
- 0.17%
- Changement à 6 Mois
- 13.38%
- Changement Annuel
- 5.43%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8