A taxa do DDL para hoje mudou para -2.27%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.10 e o mais alto foi 2.21.

Veja a dinâmica do par de moedas Dingdong (Cayman) Limited American Depositary Shares (each two . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.