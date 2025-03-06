Dövizler / DDL
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
DDL: Dingdong (Cayman) Limited American Depositary Shares (each two
2.10 USD 0.05 (2.33%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
DDL fiyatı bugün -2.33% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.09 ve Yüksek fiyatı olarak 2.20 aralığında işlem gördü.
Dingdong (Cayman) Limited American Depositary Shares (each two hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DDL haberleri
- Dingdong: Consider Both External And Internal Tailwinds (Rating Downgrade) (NYSE:DDL)
- Dingdong (Cayman) Limited 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:DDL)
- Dingdong (Cayman) Limited (DDL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Dingdong reports Q2 profit jump as revenue beats estimates
- Dingdong Stock: Steady Growth Amid Margin Pressure, Waiting Better Entry Point (NYSE:DDL)
- Jefferies cuts Dingdong stock target to $4.40, keeps Buy rating
- Dingdong shares fall over 2% as Q1 profit misses expectations
- Dingdong (Cayman) Limited Announces First Quarter 2025 Financial Results
- Dingdong (Cayman) Limited (DDL) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Dingdong Q4: Good End To The Year With Many Positives Going Into 2025 (NYSE:DDL)
Günlük aralık
2.09 2.20
Yıllık aralık
1.95 4.80
- Önceki kapanış
- 2.15
- Açılış
- 2.16
- Satış
- 2.10
- Alış
- 2.40
- Düşük
- 2.09
- Yüksek
- 2.20
- Hacim
- 732
- Günlük değişim
- -2.33%
- Aylık değişim
- 0.48%
- 6 aylık değişim
- -22.79%
- Yıllık değişim
- -41.99%
21 Eylül, Pazar