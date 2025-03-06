통화 / DDL
DDL: Dingdong (Cayman) Limited American Depositary Shares (each two
2.10 USD 0.05 (2.33%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
DDL 환율이 오늘 -2.33%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.09이고 고가는 2.20이었습니다.
Dingdong (Cayman) Limited American Depositary Shares (each two 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
DDL News
- Dingdong: Consider Both External And Internal Tailwinds (Rating Downgrade) (NYSE:DDL)
- Dingdong (Cayman) Limited 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:DDL)
- Dingdong (Cayman) Limited (DDL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Dingdong reports Q2 profit jump as revenue beats estimates
- Dingdong Stock: Steady Growth Amid Margin Pressure, Waiting Better Entry Point (NYSE:DDL)
- Jefferies cuts Dingdong stock target to $4.40, keeps Buy rating
- Dingdong shares fall over 2% as Q1 profit misses expectations
- Dingdong (Cayman) Limited Announces First Quarter 2025 Financial Results
- Dingdong (Cayman) Limited (DDL) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Dingdong Q4: Good End To The Year With Many Positives Going Into 2025 (NYSE:DDL)
일일 변동 비율
2.09 2.20
년간 변동
1.95 4.80
- 이전 종가
- 2.15
- 시가
- 2.16
- Bid
- 2.10
- Ask
- 2.40
- 저가
- 2.09
- 고가
- 2.20
- 볼륨
- 732
- 일일 변동
- -2.33%
- 월 변동
- 0.48%
- 6개월 변동
- -22.79%
- 년간 변동율
- -41.99%
20 9월, 토요일