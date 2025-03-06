货币 / DDL
DDL: Dingdong (Cayman) Limited American Depositary Shares (each two
2.20 USD 0.01 (0.46%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日DDL汇率已更改0.46%。当日，交易品种以低点2.17和高点2.25进行交易。
关注Dingdong (Cayman) Limited American Depositary Shares (each two 动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
DDL新闻
- Dingdong: Consider Both External And Internal Tailwinds (Rating Downgrade) (NYSE:DDL)
- Dingdong (Cayman) Limited 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:DDL)
- Dingdong (Cayman) Limited (DDL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Dingdong reports Q2 profit jump as revenue beats estimates
- Dingdong Stock: Steady Growth Amid Margin Pressure, Waiting Better Entry Point (NYSE:DDL)
- Jefferies cuts Dingdong stock target to $4.40, keeps Buy rating
- Dingdong shares fall over 2% as Q1 profit misses expectations
- Dingdong (Cayman) Limited Announces First Quarter 2025 Financial Results
- Dingdong (Cayman) Limited (DDL) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Dingdong Q4: Good End To The Year With Many Positives Going Into 2025 (NYSE:DDL)
日范围
2.17 2.25
年范围
1.95 4.80
- 前一天收盘价
- 2.19
- 开盘价
- 2.25
- 卖价
- 2.20
- 买价
- 2.50
- 最低价
- 2.17
- 最高价
- 2.25
- 交易量
- 558
- 日变化
- 0.46%
- 月变化
- 5.26%
- 6个月变化
- -19.12%
- 年变化
- -39.23%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值