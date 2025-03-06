Währungen / DDL
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
DDL: Dingdong (Cayman) Limited American Depositary Shares (each two
2.12 USD 0.03 (1.40%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DDL hat sich für heute um -1.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.11 bis zu einem Hoch von 2.20 gehandelt.
Verfolgen Sie die Dingdong (Cayman) Limited American Depositary Shares (each two -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DDL News
- Dingdong: Consider Both External And Internal Tailwinds (Rating Downgrade) (NYSE:DDL)
- Dingdong (Cayman) Limited 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:DDL)
- Dingdong (Cayman) Limited (DDL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Dingdong reports Q2 profit jump as revenue beats estimates
- Dingdong Stock: Steady Growth Amid Margin Pressure, Waiting Better Entry Point (NYSE:DDL)
- Jefferies cuts Dingdong stock target to $4.40, keeps Buy rating
- Dingdong shares fall over 2% as Q1 profit misses expectations
- Dingdong (Cayman) Limited Announces First Quarter 2025 Financial Results
- Dingdong (Cayman) Limited (DDL) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Dingdong Q4: Good End To The Year With Many Positives Going Into 2025 (NYSE:DDL)
Tagesspanne
2.11 2.20
Jahresspanne
1.95 4.80
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.15
- Eröffnung
- 2.16
- Bid
- 2.12
- Ask
- 2.42
- Tief
- 2.11
- Hoch
- 2.20
- Volumen
- 212
- Tagesänderung
- -1.40%
- Monatsänderung
- 1.44%
- 6-Monatsänderung
- -22.06%
- Jahresänderung
- -41.44%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K