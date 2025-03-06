Valute / DDL
DDL: Dingdong (Cayman) Limited American Depositary Shares (each two
2.10 USD 0.05 (2.33%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DDL ha avuto una variazione del -2.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.09 e ad un massimo di 2.20.
Segui le dinamiche di Dingdong (Cayman) Limited American Depositary Shares (each two . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
DDL News
- Dingdong: Consider Both External And Internal Tailwinds (Rating Downgrade) (NYSE:DDL)
- Dingdong (Cayman) Limited 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:DDL)
- Dingdong (Cayman) Limited (DDL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Dingdong reports Q2 profit jump as revenue beats estimates
- Dingdong Stock: Steady Growth Amid Margin Pressure, Waiting Better Entry Point (NYSE:DDL)
- Jefferies cuts Dingdong stock target to $4.40, keeps Buy rating
- Dingdong shares fall over 2% as Q1 profit misses expectations
- Dingdong (Cayman) Limited Announces First Quarter 2025 Financial Results
- Dingdong (Cayman) Limited (DDL) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Dingdong Q4: Good End To The Year With Many Positives Going Into 2025 (NYSE:DDL)
Intervallo Giornaliero
2.09 2.20
Intervallo Annuale
1.95 4.80
- Chiusura Precedente
- 2.15
- Apertura
- 2.16
- Bid
- 2.10
- Ask
- 2.40
- Minimo
- 2.09
- Massimo
- 2.20
- Volume
- 732
- Variazione giornaliera
- -2.33%
- Variazione Mensile
- 0.48%
- Variazione Semestrale
- -22.79%
- Variazione Annuale
- -41.99%
21 settembre, domenica