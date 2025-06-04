Moedas / DBB
DBB: Invesco DB Base Metals Fund
20.24 USD 0.30 (1.46%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do DBB para hoje mudou para -1.46%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 20.11 e o mais alto foi 20.31.
Veja a dinâmica do par de moedas Invesco DB Base Metals Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
DBB Notícias
Faixa diária
20.11 20.31
Faixa anual
17.12 21.44
- Fechamento anterior
- 20.54
- Open
- 20.22
- Bid
- 20.24
- Ask
- 20.54
- Low
- 20.11
- High
- 20.31
- Volume
- 92
- Mudança diária
- -1.46%
- Mudança mensal
- 2.64%
- Mudança de 6 meses
- 6.19%
- Mudança anual
- -3.98%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh