Divisas / DBB
DBB: Invesco DB Base Metals Fund
20.24 USD 0.30 (1.46%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de DBB de hoy ha cambiado un -1.46%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 20.11, mientras que el máximo ha alcanzado 20.31.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Invesco DB Base Metals Fund. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DBB News
Rango diario
20.11 20.31
Rango anual
17.12 21.44
- Cierres anteriores
- 20.54
- Open
- 20.22
- Bid
- 20.24
- Ask
- 20.54
- Low
- 20.11
- High
- 20.31
- Volumen
- 92
- Cambio diario
- -1.46%
- Cambio mensual
- 2.64%
- Cambio a 6 meses
- 6.19%
- Cambio anual
- -3.98%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B