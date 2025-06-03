Валюты / DBB
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
DBB: Invesco DB Base Metals Fund
20.54 USD 0.02 (0.10%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DBB за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.47, а максимальная — 20.58.
Следите за динамикой Invesco DB Base Metals Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости DBB
- The Commodities Feed: Oil Under Pressure Despite API Reporting Oil Inventory Draws
- Commodities: Gold Hits Another Record High
- Commodities: Oil Gains On Uncertainty Around Russian Oil
- Commodities Tracker: August 2025
- Volatile Nonferrous Metals And The DBB ETF (NYSEARCA:DBB)
- Commodities: Oil Lower On Prospects Of A Zelensky-Putin Meeting
- Commodities Tracker: July 2025
- Commodities: Potential Trump-Putin Meeting Weighs On Oil
- Aluminium’s Green Transformation: Can Europe Compete With China And The U.S.?
- Tariffs, Costs And Carbon – The Triple Challenge Of Greening Aluminum
- Commodities: OPEC+ Noise Set To Increase This Week
- Commodities: Oil Shrugs Off Latest EU Sanctions On Russian Energy
- Consensus Price Forecasts - Flight-To-Safety, Weak U.S. Dollar Boost Metals Prices
- U.S. Tariffs: The End Of The 90-Day Reprieve
- Charting Commodity Markets With Greg Sharenow
- Everything You Need To Know As We Near The End Of The U.S. 90-Day Tariff Pause
- Q2 Update: Commodities Starting To Threaten The Market
- The Commodities Feed: Oil In Focus As Israel-Iran Conflict Escalates (Commodity:CL1:COM)
- Consensus Price Forecasts – U.S.-China Trade Pact Lifts Industrial Metals Prices
- Monthly Commodities Tracker: May 2025
- The Commodities Feed: Trade Talks Give Oil Prices A Lift
- If The Goal Isn't Price Stability, Then What Are These New 50% Tariffs Really About?
- Trump’s 50% Tariff On Aluminum Will Lift U.S. Prices And Shift Trade Patterns
- ‘No More Mr. Nice Guy’ Meets ‘Still No Mr. Progress’
Дневной диапазон
20.47 20.58
Годовой диапазон
17.12 21.44
- Предыдущее закрытие
- 20.56
- Open
- 20.55
- Bid
- 20.54
- Ask
- 20.84
- Low
- 20.47
- High
- 20.58
- Объем
- 106
- Дневное изменение
- -0.10%
- Месячное изменение
- 4.16%
- 6-месячное изменение
- 7.76%
- Годовое изменение
- -2.56%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.