DBB: Invesco DB Base Metals Fund
20.20 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DBB ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.09 e ad un massimo di 20.22.
Segui le dinamiche di Invesco DB Base Metals Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
20.09 20.22
Intervallo Annuale
17.12 21.44
- Chiusura Precedente
- 20.20
- Apertura
- 20.13
- Bid
- 20.20
- Ask
- 20.50
- Minimo
- 20.09
- Massimo
- 20.22
- Volume
- 73
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 2.43%
- Variazione Semestrale
- 5.98%
- Variazione Annuale
- -4.17%
21 settembre, domenica