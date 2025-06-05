QuotazioniSezioni
DBB: Invesco DB Base Metals Fund

20.20 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DBB ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.09 e ad un massimo di 20.22.

Segui le dinamiche di Invesco DB Base Metals Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Intervallo Giornaliero
20.09 20.22
Intervallo Annuale
17.12 21.44
Chiusura Precedente
20.20
Apertura
20.13
Bid
20.20
Ask
20.50
Minimo
20.09
Massimo
20.22
Volume
73
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
2.43%
Variazione Semestrale
5.98%
Variazione Annuale
-4.17%
21 settembre, domenica