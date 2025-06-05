Devises / DBB
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
DBB: Invesco DB Base Metals Fund
20.20 USD 0.00 (0.00%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de DBB a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 20.09 et à un maximum de 20.22.
Suivez la dynamique Invesco DB Base Metals Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DBB Nouvelles
- U.S. Natural Gas Prices Under Pressure
- Oil Holds Decline After Fed Rate Cut
- The Commodities Feed: Oil Under Pressure Despite API Reporting Oil Inventory Draws
- Commodities: Gold Hits Another Record High
- Commodities: Oil Gains On Uncertainty Around Russian Oil
- Commodities Tracker: August 2025
- Volatile Nonferrous Metals And The DBB ETF (NYSEARCA:DBB)
- Commodities: Oil Lower On Prospects Of A Zelensky-Putin Meeting
- Commodities Tracker: July 2025
- Commodities: Potential Trump-Putin Meeting Weighs On Oil
- Aluminium’s Green Transformation: Can Europe Compete With China And The U.S.?
- Tariffs, Costs And Carbon – The Triple Challenge Of Greening Aluminum
- Commodities: OPEC+ Noise Set To Increase This Week
- Commodities: Oil Shrugs Off Latest EU Sanctions On Russian Energy
- Consensus Price Forecasts - Flight-To-Safety, Weak U.S. Dollar Boost Metals Prices
- U.S. Tariffs: The End Of The 90-Day Reprieve
- Charting Commodity Markets With Greg Sharenow
- Everything You Need To Know As We Near The End Of The U.S. 90-Day Tariff Pause
- Q2 Update: Commodities Starting To Threaten The Market
- The Commodities Feed: Oil In Focus As Israel-Iran Conflict Escalates (Commodity:CL1:COM)
- Consensus Price Forecasts – U.S.-China Trade Pact Lifts Industrial Metals Prices
- Monthly Commodities Tracker: May 2025
- The Commodities Feed: Trade Talks Give Oil Prices A Lift
- If The Goal Isn't Price Stability, Then What Are These New 50% Tariffs Really About?
Range quotidien
20.09 20.22
Range Annuel
17.12 21.44
- Clôture Précédente
- 20.20
- Ouverture
- 20.13
- Bid
- 20.20
- Ask
- 20.50
- Plus Bas
- 20.09
- Plus Haut
- 20.22
- Volume
- 73
- Changement quotidien
- 0.00%
- Changement Mensuel
- 2.43%
- Changement à 6 Mois
- 5.98%
- Changement Annuel
- -4.17%
20 septembre, samedi