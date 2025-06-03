货币 / DBB
DBB: Invesco DB Base Metals Fund
20.11 USD 0.43 (2.09%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日DBB汇率已更改-2.09%。当日，交易品种以低点20.11和高点20.31进行交易。
关注Invesco DB Base Metals Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
DBB新闻
日范围
20.11 20.31
年范围
17.12 21.44
- 前一天收盘价
- 20.54
- 开盘价
- 20.22
- 卖价
- 20.11
- 买价
- 20.41
- 最低价
- 20.11
- 最高价
- 20.31
- 交易量
- 85
- 日变化
- -2.09%
- 月变化
- 1.98%
- 6个月变化
- 5.51%
- 年变化
- -4.60%
