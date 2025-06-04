クォートセクション
通貨 / DBB
DBB: Invesco DB Base Metals Fund

20.20 USD 0.04 (0.20%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DBBの今日の為替レートは、-0.20%変化しました。日中、通貨は1あたり20.09の安値と20.23の高値で取引されました。

Invesco DB Base Metals Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
20.09 20.23
1年のレンジ
17.12 21.44
以前の終値
20.24
始値
20.14
買値
20.20
買値
20.50
安値
20.09
高値
20.23
出来高
102
1日の変化
-0.20%
1ヶ月の変化
2.43%
6ヶ月の変化
5.98%
1年の変化
-4.17%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K