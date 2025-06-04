通貨 / DBB
DBB: Invesco DB Base Metals Fund
20.20 USD 0.04 (0.20%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DBBの今日の為替レートは、-0.20%変化しました。日中、通貨は1あたり20.09の安値と20.23の高値で取引されました。
Invesco DB Base Metals Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
20.09 20.23
1年のレンジ
17.12 21.44
- 以前の終値
- 20.24
- 始値
- 20.14
- 買値
- 20.20
- 買値
- 20.50
- 安値
- 20.09
- 高値
- 20.23
- 出来高
- 102
- 1日の変化
- -0.20%
- 1ヶ月の変化
- 2.43%
- 6ヶ月の変化
- 5.98%
- 1年の変化
- -4.17%
