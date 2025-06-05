Währungen / DBB
DBB: Invesco DB Base Metals Fund
20.11 USD 0.09 (0.45%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DBB hat sich für heute um -0.45% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.09 bis zu einem Hoch von 20.15 gehandelt.
Verfolgen Sie die Invesco DB Base Metals Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
DBB News
Tagesspanne
20.09 20.15
Jahresspanne
17.12 21.44
- Vorheriger Schlusskurs
- 20.20
- Eröffnung
- 20.13
- Bid
- 20.11
- Ask
- 20.41
- Tief
- 20.09
- Hoch
- 20.15
- Volumen
- 7
- Tagesänderung
- -0.45%
- Monatsänderung
- 1.98%
- 6-Monatsänderung
- 5.51%
- Jahresänderung
- -4.60%
