DAICW: CID Holdco, Inc.
A taxa do DAICW para hoje mudou para 1.51%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.1350 e o mais alto foi 0.1575.
Veja a dinâmica do par de moedas CID Holdco, Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DAICW hoje?
Hoje CID Holdco, Inc. (DAICW) está avaliado em 0.1548. O instrumento é negociado dentro de 1.51%, o fechamento de ontem foi 0.1525, e o volume de negociação atingiu 27. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DAICW em tempo real.
As ações de CID Holdco, Inc. pagam dividendos?
Atualmente CID Holdco, Inc. está avaliado em 0.1548. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 54.80% e USD. Monitore os movimentos de DAICW no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DAICW?
Você pode comprar ações de CID Holdco, Inc. (DAICW) pelo preço atual 0.1548. Ordens geralmente são executadas perto de 0.1548 ou 0.1578, enquanto 27 e 0.85% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DAICW no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DAICW?
Investir em CID Holdco, Inc. envolve considerar a faixa anual 0.0600 - 0.2000 e o preço atual 0.1548. Muitos comparam -11.54% e 54.80% antes de enviar ordens em 0.1548 ou 0.1578. Estude as mudanças diárias de preço de DAICW no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações CID Holdco, Inc.?
O maior preço de CID Holdco, Inc. (DAICW) no último ano foi 0.2000. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0600 - 0.2000, e a comparação com 0.1525 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de CID Holdco, Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações CID Holdco, Inc.?
O menor preço de CID Holdco, Inc. (DAICW) no ano foi 0.0600. A comparação com o preço atual 0.1548 e 0.0600 - 0.2000 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DAICW em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DAICW?
No passado CID Holdco, Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.1525 e 54.80% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.1525
- Open
- 0.1535
- Bid
- 0.1548
- Ask
- 0.1578
- Low
- 0.1350
- High
- 0.1575
- Volume
- 27
- Mudança diária
- 1.51%
- Mudança mensal
- -11.54%
- Mudança de 6 meses
- 54.80%
- Mudança anual
- 54.80%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4