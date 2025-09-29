- Panorámica
DAICW: CID Holdco, Inc.
El tipo de cambio de DAICW de hoy ha cambiado un 1.51%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.1350, mientras que el máximo ha alcanzado 0.1575.
Siga la dinámica de la pareja de divisas CID Holdco, Inc.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de DAICW hoy?
CID Holdco, Inc. (DAICW) se evalúa hoy en 0.1548. El instrumento se negocia dentro de 1.51%; el cierre de ayer ha sido 0.1525 y el volumen comercial ha alcanzado 27. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DAICW en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de CID Holdco, Inc.?
CID Holdco, Inc. se evalúa actualmente en 0.1548. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 54.80% y USD. Monitoree los movimientos de DAICW en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de DAICW?
Puede comprar acciones de CID Holdco, Inc. (DAICW) al precio actual de 0.1548. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 0.1548 o 0.1578, mientras que 27 y 0.85% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DAICW en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de DAICW?
Invertir en CID Holdco, Inc. implica tener en cuenta el rango anual 0.0600 - 0.2000 y el precio actual 0.1548. Muchos comparan -11.54% y 54.80% antes de colocar órdenes en 0.1548 o 0.1578. Estudie los cambios diarios de precios de DAICW en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de CID Holdco, Inc.?
El precio más alto de CID Holdco, Inc. (DAICW) en el último año ha sido 0.2000. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 0.0600 - 0.2000, una comparación con 0.1525 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de CID Holdco, Inc. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de CID Holdco, Inc.?
El precio más bajo de CID Holdco, Inc. (DAICW) para el año ha sido 0.0600. La comparación con los actuales 0.1548 y 0.0600 - 0.2000 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DAICW en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DAICW?
En el pasado, CID Holdco, Inc. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 0.1525 y 54.80% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 0.1525
- Open
- 0.1535
- Bid
- 0.1548
- Ask
- 0.1578
- Low
- 0.1350
- High
- 0.1575
- Volumen
- 27
- Cambio diario
- 1.51%
- Cambio mensual
- -11.54%
- Cambio a 6 meses
- 54.80%
- Cambio anual
- 54.80%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.