DAICW: CID Holdco, Inc.
DAICWの今日の為替レートは、1.51%変化しました。日中、通貨は1あたり0.1350の安値と0.1575の高値で取引されました。
CID Holdco, Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
DAICW株の現在の価格は？
CID Holdco, Inc.の株価は本日0.1548です。1.51%内で取引され、前日の終値は0.1525、取引量は27に達しました。DAICWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
CID Holdco, Inc.の株は配当を出しますか？
CID Holdco, Inc.の現在の価格は0.1548です。配当方針は会社によりますが、投資家は54.80%やUSDにも注目します。DAICWの動きはライブチャートで確認できます。
DAICW株を買う方法は？
CID Holdco, Inc.の株は現在0.1548で購入可能です。注文は通常0.1548または0.1578付近で行われ、27や0.85%が市場の動きを示します。DAICWの最新情報はライブチャートで確認できます。
DAICW株に投資する方法は？
CID Holdco, Inc.への投資では、年間の値幅0.0600 - 0.2000と現在の0.1548を考慮します。注文は多くの場合0.1548や0.1578で行われる前に、-11.54%や54.80%と比較されます。DAICWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
CID Holdco, Inc.の株の最高値は？
CID Holdco, Inc.の過去1年の最高値は0.2000でした。0.0600 - 0.2000内で株価は大きく変動し、0.1525と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。CID Holdco, Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
CID Holdco, Inc.の株の最低値は？
CID Holdco, Inc.(DAICW)の年間最安値は0.0600でした。現在の0.1548や0.0600 - 0.2000と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DAICWの動きはライブチャートで確認できます。
DAICWの株式分割はいつ行われましたか？
CID Holdco, Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.1525、54.80%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 0.1525
- 始値
- 0.1535
- 買値
- 0.1548
- 買値
- 0.1578
- 安値
- 0.1350
- 高値
- 0.1575
- 出来高
- 27
- 1日の変化
- 1.51%
- 1ヶ月の変化
- -11.54%
- 6ヶ月の変化
- 54.80%
- 1年の変化
- 54.80%
