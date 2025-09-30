QuotazioniSezioni
DAICW: CID Holdco, Inc.

0.1548 USD 0.0023 (1.51%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DAICW ha avuto una variazione del 1.51% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.1350 e ad un massimo di 0.1575.

Segui le dinamiche di CID Holdco, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni DAICW oggi?

Oggi le azioni CID Holdco, Inc. sono prezzate a 0.1548. Viene scambiato all'interno di 1.51%, la chiusura di ieri è stata 0.1525 e il volume degli scambi ha raggiunto 27. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DAICW mostra questi aggiornamenti.

Le azioni CID Holdco, Inc. pagano dividendi?

CID Holdco, Inc. è attualmente valutato a 0.1548. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 54.80% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DAICW.

Come acquistare azioni DAICW?

Puoi acquistare azioni CID Holdco, Inc. al prezzo attuale di 0.1548. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.1548 o 0.1578, mentre 27 e 0.85% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DAICW sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni DAICW?

Investire in CID Holdco, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 0.0600 - 0.2000 e il prezzo attuale 0.1548. Molti confrontano -11.54% e 54.80% prima di effettuare ordini su 0.1548 o 0.1578. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DAICW con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni CID Holdco, Inc.?

Il prezzo massimo di CID Holdco, Inc. nell'ultimo anno è stato 0.2000. All'interno di 0.0600 - 0.2000, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.1525 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di CID Holdco, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni CID Holdco, Inc.?

Il prezzo più basso di CID Holdco, Inc. (DAICW) nel corso dell'anno è stato 0.0600. Confrontandolo con gli attuali 0.1548 e 0.0600 - 0.2000 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DAICW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DAICW?

CID Holdco, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.1525 e 54.80%.

Intervallo Giornaliero
0.1350 0.1575
Intervallo Annuale
0.0600 0.2000
Chiusura Precedente
0.1525
Apertura
0.1535
Bid
0.1548
Ask
0.1578
Minimo
0.1350
Massimo
0.1575
Volume
27
Variazione giornaliera
1.51%
Variazione Mensile
-11.54%
Variazione Semestrale
54.80%
Variazione Annuale
54.80%
