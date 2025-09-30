- Übersicht
DAICW: CID Holdco, Inc.
Der Wechselkurs von DAICW hat sich für heute um 1.51% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.1350 bis zu einem Hoch von 0.1575 gehandelt.
Verfolgen Sie die CID Holdco, Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DAICW heute?
Die Aktie von CID Holdco, Inc. (DAICW) notiert heute bei 0.1548. Sie wird innerhalb einer Spanne von 1.51% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.1525 und das Handelsvolumen erreichte 27. Das Live-Chart von DAICW zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DAICW Dividenden?
CID Holdco, Inc. wird derzeit mit 0.1548 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 54.80% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DAICW zu verfolgen.
Wie kaufe ich DAICW-Aktien?
Sie können Aktien von CID Holdco, Inc. (DAICW) zum aktuellen Kurs von 0.1548 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.1548 oder 0.1578 platziert, während 27 und 0.85% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DAICW auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DAICW-Aktien?
Bei einer Investition in CID Holdco, Inc. müssen die jährliche Spanne 0.0600 - 0.2000 und der aktuelle Kurs 0.1548 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -11.54% und 54.80%, bevor sie Orders zu 0.1548 oder 0.1578 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DAICW.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von CID Holdco, Inc.?
Der höchste Kurs von CID Holdco, Inc. (DAICW) im vergangenen Jahr lag bei 0.2000. Innerhalb von 0.0600 - 0.2000 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.1525 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von CID Holdco, Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von CID Holdco, Inc.?
Der niedrigste Kurs von CID Holdco, Inc. (DAICW) im Laufe des Jahres betrug 0.0600. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.1548 und der Spanne 0.0600 - 0.2000 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DAICW live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DAICW statt?
CID Holdco, Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.1525 und 54.80% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.1525
- Eröffnung
- 0.1535
- Bid
- 0.1548
- Ask
- 0.1578
- Tief
- 0.1350
- Hoch
- 0.1575
- Volumen
- 27
- Tagesänderung
- 1.51%
- Monatsänderung
- -11.54%
- 6-Monatsänderung
- 54.80%
- Jahresänderung
- 54.80%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4