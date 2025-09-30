- Aperçu
DAICW: CID Holdco, Inc.
Le taux de change de DAICW a changé de 1.51% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.1350 et à un maximum de 0.1575.
Suivez la dynamique CID Holdco, Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DAICW aujourd'hui ?
L'action CID Holdco, Inc. est cotée à 0.1548 aujourd'hui. Elle se négocie dans 1.51%, a clôturé hier à 0.1525 et son volume d'échange a atteint 27. Le graphique en temps réel du cours de DAICW présente ces mises à jour.
L'action CID Holdco, Inc. verse-t-elle des dividendes ?
CID Holdco, Inc. est actuellement valorisé à 0.1548. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 54.80% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DAICW.
Comment acheter des actions DAICW ?
Vous pouvez acheter des actions CID Holdco, Inc. au cours actuel de 0.1548. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.1548 ou de 0.1578, le 27 et le 0.85% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DAICW sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DAICW ?
Investir dans CID Holdco, Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.0600 - 0.2000 et le prix actuel 0.1548. Beaucoup comparent -11.54% et 54.80% avant de passer des ordres à 0.1548 ou 0.1578. Consultez le graphique du cours de DAICW en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action CID Holdco, Inc. ?
Le cours le plus élevé de CID Holdco, Inc. l'année dernière était 0.2000. Au cours de 0.0600 - 0.2000, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.1525 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de CID Holdco, Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action CID Holdco, Inc. ?
Le cours le plus bas de CID Holdco, Inc. (DAICW) sur l'année a été 0.0600. Sa comparaison avec 0.1548 et 0.0600 - 0.2000 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DAICW sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DAICW a-t-elle été divisée ?
CID Holdco, Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.1525 et 54.80% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.1525
- Ouverture
- 0.1535
- Bid
- 0.1548
- Ask
- 0.1578
- Plus Bas
- 0.1350
- Plus Haut
- 0.1575
- Volume
- 27
- Changement quotidien
- 1.51%
- Changement Mensuel
- -11.54%
- Changement à 6 Mois
- 54.80%
- Changement Annuel
- 54.80%
