DAICW: CID Holdco, Inc.
今日DAICW汇率已更改1.51%。当日，交易品种以低点0.1350和高点0.1575进行交易。
关注CID Holdco, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
DAICW股票今天的价格是多少？
CID Holdco, Inc.股票今天的定价为0.1548。它在1.51%范围内交易，昨天的收盘价为0.1525，交易量达到27。DAICW的实时价格图表显示了这些更新。
CID Holdco, Inc.股票是否支付股息？
CID Holdco, Inc.目前的价值为0.1548。股息政策取决于公司，而投资者也会关注54.80%和USD。实时查看图表以跟踪DAICW走势。
如何购买DAICW股票？
您可以以0.1548的当前价格购买CID Holdco, Inc.股票。订单通常设置在0.1548或0.1578附近，而27和0.85%显示市场活动。立即关注DAICW的实时图表更新。
如何投资DAICW股票？
投资CID Holdco, Inc.需要考虑年度范围0.0600 - 0.2000和当前价格0.1548。许多人在以0.1548或0.1578下订单之前，会比较-11.54%和。实时查看DAICW价格图表，了解每日变化。
CID Holdco, Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，CID Holdco, Inc.的最高价格是0.2000。在0.0600 - 0.2000内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪CID Holdco, Inc.的绩效。
CID Holdco, Inc.股票的最低价格是多少？
CID Holdco, Inc.（DAICW）的最低价格为0.0600。将其与当前的0.1548和0.0600 - 0.2000进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DAICW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DAICW股票是什么时候拆分的？
CID Holdco, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.1525和54.80%中可见。
- 前一天收盘价
- 0.1525
- 开盘价
- 0.1535
- 卖价
- 0.1548
- 买价
- 0.1578
- 最低价
- 0.1350
- 最高价
- 0.1575
- 交易量
- 27
- 日变化
- 1.51%
- 月变化
- -11.54%
- 6个月变化
- 54.80%
- 年变化
- 54.80%
- 实际值
- 预测值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
- 预测值
