DAICW: CID Holdco, Inc.

0.1548 USD 0.0023 (1.51%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DAICW汇率已更改1.51%。当日，交易品种以低点0.1350和高点0.1575进行交易。

关注CID Holdco, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

DAICW股票今天的价格是多少？

CID Holdco, Inc.股票今天的定价为0.1548。它在1.51%范围内交易，昨天的收盘价为0.1525，交易量达到27。DAICW的实时价格图表显示了这些更新。

CID Holdco, Inc.股票是否支付股息？

CID Holdco, Inc.目前的价值为0.1548。股息政策取决于公司，而投资者也会关注54.80%和USD。实时查看图表以跟踪DAICW走势。

如何购买DAICW股票？

您可以以0.1548的当前价格购买CID Holdco, Inc.股票。订单通常设置在0.1548或0.1578附近，而27和0.85%显示市场活动。立即关注DAICW的实时图表更新。

如何投资DAICW股票？

投资CID Holdco, Inc.需要考虑年度范围0.0600 - 0.2000和当前价格0.1548。许多人在以0.1548或0.1578下订单之前，会比较-11.54%和。实时查看DAICW价格图表，了解每日变化。

CID Holdco, Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，CID Holdco, Inc.的最高价格是0.2000。在0.0600 - 0.2000内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪CID Holdco, Inc.的绩效。

CID Holdco, Inc.股票的最低价格是多少？

CID Holdco, Inc.（DAICW）的最低价格为0.0600。将其与当前的0.1548和0.0600 - 0.2000进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DAICW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DAICW股票是什么时候拆分的？

CID Holdco, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.1525和54.80%中可见。

日范围
0.1350 0.1575
年范围
0.0600 0.2000
前一天收盘价
0.1525
开盘价
0.1535
卖价
0.1548
买价
0.1578
最低价
0.1350
最高价
0.1575
交易量
27
日变化
1.51%
月变化
-11.54%
6个月变化
54.80%
年变化
54.80%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值