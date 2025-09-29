КотировкиРазделы
Валюты / DAICW
Назад в Рынок акций США

DAICW: CID Holdco, Inc.

0.1548 USD 0.0023 (1.51%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DAICW за сегодня изменился на 1.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.1350, а максимальная — 0.1575.

Следите за динамикой CID Holdco, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DAICW сегодня?

CID Holdco, Inc. (DAICW) сегодня оценивается на уровне 0.1548. Инструмент торгуется в пределах 1.51%, вчерашнее закрытие составило 0.1525, а торговый объем достиг 27. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DAICW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям CID Holdco, Inc.?

CID Holdco, Inc. в настоящее время оценивается в 0.1548. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 54.80% и USD. Отслеживайте движения DAICW на графике в реальном времени.

Как купить акции DAICW?

Вы можете купить акции CID Holdco, Inc. (DAICW) по текущей цене 0.1548. Ордера обычно размещаются около 0.1548 или 0.1578, тогда как 27 и 0.85% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DAICW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DAICW?

Инвестирование в CID Holdco, Inc. предполагает учет годового диапазона 0.0600 - 0.2000 и текущей цены 0.1548. Многие сравнивают -11.54% и 54.80% перед размещением ордеров на 0.1548 или 0.1578. Изучайте ежедневные изменения цены DAICW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции CID Holdco, Inc.?

Самая высокая цена CID Holdco, Inc. (DAICW) за последний год составила 0.2000. Акции заметно колебались в пределах 0.0600 - 0.2000, сравнение с 0.1525 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику CID Holdco, Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции CID Holdco, Inc.?

Самая низкая цена CID Holdco, Inc. (DAICW) за год составила 0.0600. Сравнение с текущими 0.1548 и 0.0600 - 0.2000 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DAICW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DAICW?

В прошлом CID Holdco, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.1525 и 54.80% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.1350 0.1575
Годовой диапазон
0.0600 0.2000
Предыдущее закрытие
0.1525
Open
0.1535
Bid
0.1548
Ask
0.1578
Low
0.1350
High
0.1575
Объем
27
Дневное изменение
1.51%
Месячное изменение
-11.54%
6-месячное изменение
54.80%
Годовое изменение
54.80%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.