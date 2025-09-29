- Обзор рынка
DAICW: CID Holdco, Inc.
Курс DAICW за сегодня изменился на 1.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.1350, а максимальная — 0.1575.
Следите за динамикой CID Holdco, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DAICW сегодня?
CID Holdco, Inc. (DAICW) сегодня оценивается на уровне 0.1548. Инструмент торгуется в пределах 1.51%, вчерашнее закрытие составило 0.1525, а торговый объем достиг 27. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DAICW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям CID Holdco, Inc.?
CID Holdco, Inc. в настоящее время оценивается в 0.1548. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 54.80% и USD. Отслеживайте движения DAICW на графике в реальном времени.
Как купить акции DAICW?
Вы можете купить акции CID Holdco, Inc. (DAICW) по текущей цене 0.1548. Ордера обычно размещаются около 0.1548 или 0.1578, тогда как 27 и 0.85% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DAICW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DAICW?
Инвестирование в CID Holdco, Inc. предполагает учет годового диапазона 0.0600 - 0.2000 и текущей цены 0.1548. Многие сравнивают -11.54% и 54.80% перед размещением ордеров на 0.1548 или 0.1578. Изучайте ежедневные изменения цены DAICW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции CID Holdco, Inc.?
Самая высокая цена CID Holdco, Inc. (DAICW) за последний год составила 0.2000. Акции заметно колебались в пределах 0.0600 - 0.2000, сравнение с 0.1525 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику CID Holdco, Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции CID Holdco, Inc.?
Самая низкая цена CID Holdco, Inc. (DAICW) за год составила 0.0600. Сравнение с текущими 0.1548 и 0.0600 - 0.2000 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DAICW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DAICW?
В прошлом CID Holdco, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.1525 и 54.80% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.1525
- Open
- 0.1535
- Bid
- 0.1548
- Ask
- 0.1578
- Low
- 0.1350
- High
- 0.1575
- Объем
- 27
- Дневное изменение
- 1.51%
- Месячное изменение
- -11.54%
- 6-месячное изменение
- 54.80%
- Годовое изменение
- 54.80%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%