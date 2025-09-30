- Visão do mercado
CXAIW: CXApp Inc - Warrant
A taxa do CXAIW para hoje mudou para -4.37%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.0641 e o mais alto foi 0.0699.
Veja a dinâmica do par de moedas CXApp Inc - Warrant. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CXAIW hoje?
Hoje CXApp Inc - Warrant (CXAIW) está avaliado em 0.0679. O instrumento é negociado dentro de -4.37%, o fechamento de ontem foi 0.0710, e o volume de negociação atingiu 13. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CXAIW em tempo real.
As ações de CXApp Inc - Warrant pagam dividendos?
Atualmente CXApp Inc - Warrant está avaliado em 0.0679. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -72.29% e USD. Monitore os movimentos de CXAIW no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CXAIW?
Você pode comprar ações de CXApp Inc - Warrant (CXAIW) pelo preço atual 0.0679. Ordens geralmente são executadas perto de 0.0679 ou 0.0709, enquanto 13 e -2.86% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CXAIW no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CXAIW?
Investir em CXApp Inc - Warrant envolve considerar a faixa anual 0.0475 - 0.2599 e o preço atual 0.0679. Muitos comparam -24.97% e -49.67% antes de enviar ordens em 0.0679 ou 0.0709. Estude as mudanças diárias de preço de CXAIW no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Cxapp Inc.?
O maior preço de Cxapp Inc. (CXAIW) no último ano foi 0.2599. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0475 - 0.2599, e a comparação com 0.0710 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de CXApp Inc - Warrant no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Cxapp Inc.?
O menor preço de Cxapp Inc. (CXAIW) no ano foi 0.0475. A comparação com o preço atual 0.0679 e 0.0475 - 0.2599 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CXAIW em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CXAIW?
No passado CXApp Inc - Warrant passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.0710 e -72.29% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.0710
- Open
- 0.0699
- Bid
- 0.0679
- Ask
- 0.0709
- Low
- 0.0641
- High
- 0.0699
- Volume
- 13
- Mudança diária
- -4.37%
- Mudança mensal
- -24.97%
- Mudança de 6 meses
- -49.67%
- Mudança anual
- -72.29%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4