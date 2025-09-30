- Aperçu
CXAIW: CXApp Inc - Warrant
Le taux de change de CXAIW a changé de -4.37% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0641 et à un maximum de 0.0699.
Suivez la dynamique CXApp Inc - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action CXAIW aujourd'hui ?
L'action CXApp Inc - Warrant est cotée à 0.0679 aujourd'hui. Elle se négocie dans -4.37%, a clôturé hier à 0.0710 et son volume d'échange a atteint 13. Le graphique en temps réel du cours de CXAIW présente ces mises à jour.
L'action CXApp Inc - Warrant verse-t-elle des dividendes ?
CXApp Inc - Warrant est actuellement valorisé à 0.0679. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -72.29% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CXAIW.
Comment acheter des actions CXAIW ?
Vous pouvez acheter des actions CXApp Inc - Warrant au cours actuel de 0.0679. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.0679 ou de 0.0709, le 13 et le -2.86% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CXAIW sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action CXAIW ?
Investir dans CXApp Inc - Warrant implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.0475 - 0.2599 et le prix actuel 0.0679. Beaucoup comparent -24.97% et -49.67% avant de passer des ordres à 0.0679 ou 0.0709. Consultez le graphique du cours de CXAIW en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Cxapp Inc. ?
Le cours le plus élevé de Cxapp Inc. l'année dernière était 0.2599. Au cours de 0.0475 - 0.2599, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.0710 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de CXApp Inc - Warrant sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Cxapp Inc. ?
Le cours le plus bas de Cxapp Inc. (CXAIW) sur l'année a été 0.0475. Sa comparaison avec 0.0679 et 0.0475 - 0.2599 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CXAIW sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action CXAIW a-t-elle été divisée ?
CXApp Inc - Warrant a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.0710 et -72.29% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.0710
- Ouverture
- 0.0699
- Bid
- 0.0679
- Ask
- 0.0709
- Plus Bas
- 0.0641
- Plus Haut
- 0.0699
- Volume
- 13
- Changement quotidien
- -4.37%
- Changement Mensuel
- -24.97%
- Changement à 6 Mois
- -49.67%
- Changement Annuel
- -72.29%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4