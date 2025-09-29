报价部分
货币 / CXAIW
CXAIW: CXApp Inc - Warrant

0.0679 USD 0.0031 (4.37%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CXAIW汇率已更改-4.37%。当日，交易品种以低点0.0641和高点0.0699进行交易。

关注CXApp Inc - Warrant动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

CXAIW股票今天的价格是多少？

CXApp Inc - Warrant股票今天的定价为0.0679。它在-4.37%范围内交易，昨天的收盘价为0.0710，交易量达到13。CXAIW的实时价格图表显示了这些更新。

CXApp Inc - Warrant股票是否支付股息？

CXApp Inc - Warrant目前的价值为0.0679。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-72.29%和USD。实时查看图表以跟踪CXAIW走势。

如何购买CXAIW股票？

您可以以0.0679的当前价格购买CXApp Inc - Warrant股票。订单通常设置在0.0679或0.0709附近，而13和-2.86%显示市场活动。立即关注CXAIW的实时图表更新。

如何投资CXAIW股票？

投资CXApp Inc - Warrant需要考虑年度范围0.0475 - 0.2599和当前价格0.0679。许多人在以0.0679或0.0709下订单之前，会比较-24.97%和。实时查看CXAIW价格图表，了解每日变化。

Cxapp Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Cxapp Inc.的最高价格是0.2599。在0.0475 - 0.2599内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪CXApp Inc - Warrant的绩效。

Cxapp Inc.股票的最低价格是多少？

Cxapp Inc.（CXAIW）的最低价格为0.0475。将其与当前的0.0679和0.0475 - 0.2599进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CXAIW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CXAIW股票是什么时候拆分的？

CXApp Inc - Warrant历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.0710和-72.29%中可见。

日范围
0.0641 0.0699
年范围
0.0475 0.2599
前一天收盘价
0.0710
开盘价
0.0699
卖价
0.0679
买价
0.0709
最低价
0.0641
最高价
0.0699
交易量
13
日变化
-4.37%
月变化
-24.97%
6个月变化
-49.67%
年变化
-72.29%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值