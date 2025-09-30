QuotazioniSezioni
CXAIW: CXApp Inc - Warrant

0.0679 USD 0.0031 (4.37%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CXAIW ha avuto una variazione del -4.37% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0641 e ad un massimo di 0.0699.

Segui le dinamiche di CXApp Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni CXAIW oggi?

Oggi le azioni CXApp Inc - Warrant sono prezzate a 0.0679. Viene scambiato all'interno di -4.37%, la chiusura di ieri è stata 0.0710 e il volume degli scambi ha raggiunto 13. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CXAIW mostra questi aggiornamenti.

Le azioni CXApp Inc - Warrant pagano dividendi?

CXApp Inc - Warrant è attualmente valutato a 0.0679. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -72.29% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CXAIW.

Come acquistare azioni CXAIW?

Puoi acquistare azioni CXApp Inc - Warrant al prezzo attuale di 0.0679. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.0679 o 0.0709, mentre 13 e -2.86% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CXAIW sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni CXAIW?

Investire in CXApp Inc - Warrant implica considerare l'intervallo annuale 0.0475 - 0.2599 e il prezzo attuale 0.0679. Molti confrontano -24.97% e -49.67% prima di effettuare ordini su 0.0679 o 0.0709. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CXAIW con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Cxapp Inc.?

Il prezzo massimo di Cxapp Inc. nell'ultimo anno è stato 0.2599. All'interno di 0.0475 - 0.2599, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.0710 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di CXApp Inc - Warrant utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Cxapp Inc.?

Il prezzo più basso di Cxapp Inc. (CXAIW) nel corso dell'anno è stato 0.0475. Confrontandolo con gli attuali 0.0679 e 0.0475 - 0.2599 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CXAIW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CXAIW?

CXApp Inc - Warrant ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.0710 e -72.29%.

Intervallo Giornaliero
0.0641 0.0699
Intervallo Annuale
0.0475 0.2599
Chiusura Precedente
0.0710
Apertura
0.0699
Bid
0.0679
Ask
0.0709
Minimo
0.0641
Massimo
0.0699
Volume
13
Variazione giornaliera
-4.37%
Variazione Mensile
-24.97%
Variazione Semestrale
-49.67%
Variazione Annuale
-72.29%
