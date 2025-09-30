- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
CXAIW: CXApp Inc - Warrant
Il tasso di cambio CXAIW ha avuto una variazione del -4.37% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0641 e ad un massimo di 0.0699.
Segui le dinamiche di CXApp Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni CXAIW oggi?
Oggi le azioni CXApp Inc - Warrant sono prezzate a 0.0679. Viene scambiato all'interno di -4.37%, la chiusura di ieri è stata 0.0710 e il volume degli scambi ha raggiunto 13. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CXAIW mostra questi aggiornamenti.
Le azioni CXApp Inc - Warrant pagano dividendi?
CXApp Inc - Warrant è attualmente valutato a 0.0679. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -72.29% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CXAIW.
Come acquistare azioni CXAIW?
Puoi acquistare azioni CXApp Inc - Warrant al prezzo attuale di 0.0679. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.0679 o 0.0709, mentre 13 e -2.86% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CXAIW sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni CXAIW?
Investire in CXApp Inc - Warrant implica considerare l'intervallo annuale 0.0475 - 0.2599 e il prezzo attuale 0.0679. Molti confrontano -24.97% e -49.67% prima di effettuare ordini su 0.0679 o 0.0709. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CXAIW con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Cxapp Inc.?
Il prezzo massimo di Cxapp Inc. nell'ultimo anno è stato 0.2599. All'interno di 0.0475 - 0.2599, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.0710 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di CXApp Inc - Warrant utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Cxapp Inc.?
Il prezzo più basso di Cxapp Inc. (CXAIW) nel corso dell'anno è stato 0.0475. Confrontandolo con gli attuali 0.0679 e 0.0475 - 0.2599 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CXAIW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CXAIW?
CXApp Inc - Warrant ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.0710 e -72.29%.
- Chiusura Precedente
- 0.0710
- Apertura
- 0.0699
- Bid
- 0.0679
- Ask
- 0.0709
- Minimo
- 0.0641
- Massimo
- 0.0699
- Volume
- 13
- Variazione giornaliera
- -4.37%
- Variazione Mensile
- -24.97%
- Variazione Semestrale
- -49.67%
- Variazione Annuale
- -72.29%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4