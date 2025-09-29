КотировкиРазделы
Валюты / CXAIW
Назад в Рынок акций США

CXAIW: CXApp Inc - Warrant

0.0697 USD 0.0013 (1.83%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CXAIW за сегодня изменился на -1.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0641, а максимальная — 0.0699.

Следите за динамикой CXApp Inc - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CXAIW сегодня?

CXApp Inc - Warrant (CXAIW) сегодня оценивается на уровне 0.0697. Инструмент торгуется в пределах -1.83%, вчерашнее закрытие составило 0.0710, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CXAIW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям CXApp Inc - Warrant?

CXApp Inc - Warrant в настоящее время оценивается в 0.0697. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -71.55% и USD. Отслеживайте движения CXAIW на графике в реальном времени.

Как купить акции CXAIW?

Вы можете купить акции CXApp Inc - Warrant (CXAIW) по текущей цене 0.0697. Ордера обычно размещаются около 0.0697 или 0.0727, тогда как 11 и -0.29% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CXAIW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CXAIW?

Инвестирование в CXApp Inc - Warrant предполагает учет годового диапазона 0.0475 - 0.2599 и текущей цены 0.0697. Многие сравнивают -22.98% и -48.33% перед размещением ордеров на 0.0697 или 0.0727. Изучайте ежедневные изменения цены CXAIW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Cxapp Inc.?

Самая высокая цена Cxapp Inc. (CXAIW) за последний год составила 0.2599. Акции заметно колебались в пределах 0.0475 - 0.2599, сравнение с 0.0710 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику CXApp Inc - Warrant на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Cxapp Inc.?

Самая низкая цена Cxapp Inc. (CXAIW) за год составила 0.0475. Сравнение с текущими 0.0697 и 0.0475 - 0.2599 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CXAIW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CXAIW?

В прошлом CXApp Inc - Warrant проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.0710 и -71.55% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.0641 0.0699
Годовой диапазон
0.0475 0.2599
Предыдущее закрытие
0.0710
Open
0.0699
Bid
0.0697
Ask
0.0727
Low
0.0641
High
0.0699
Объем
11
Дневное изменение
-1.83%
Месячное изменение
-22.98%
6-месячное изменение
-48.33%
Годовое изменение
-71.55%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.