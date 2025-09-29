- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CXAIW: CXApp Inc - Warrant
Курс CXAIW за сегодня изменился на -1.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0641, а максимальная — 0.0699.
Следите за динамикой CXApp Inc - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CXAIW сегодня?
CXApp Inc - Warrant (CXAIW) сегодня оценивается на уровне 0.0697. Инструмент торгуется в пределах -1.83%, вчерашнее закрытие составило 0.0710, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CXAIW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям CXApp Inc - Warrant?
CXApp Inc - Warrant в настоящее время оценивается в 0.0697. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -71.55% и USD. Отслеживайте движения CXAIW на графике в реальном времени.
Как купить акции CXAIW?
Вы можете купить акции CXApp Inc - Warrant (CXAIW) по текущей цене 0.0697. Ордера обычно размещаются около 0.0697 или 0.0727, тогда как 11 и -0.29% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CXAIW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CXAIW?
Инвестирование в CXApp Inc - Warrant предполагает учет годового диапазона 0.0475 - 0.2599 и текущей цены 0.0697. Многие сравнивают -22.98% и -48.33% перед размещением ордеров на 0.0697 или 0.0727. Изучайте ежедневные изменения цены CXAIW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Cxapp Inc.?
Самая высокая цена Cxapp Inc. (CXAIW) за последний год составила 0.2599. Акции заметно колебались в пределах 0.0475 - 0.2599, сравнение с 0.0710 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику CXApp Inc - Warrant на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Cxapp Inc.?
Самая низкая цена Cxapp Inc. (CXAIW) за год составила 0.0475. Сравнение с текущими 0.0697 и 0.0475 - 0.2599 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CXAIW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CXAIW?
В прошлом CXApp Inc - Warrant проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.0710 и -71.55% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.0710
- Open
- 0.0699
- Bid
- 0.0697
- Ask
- 0.0727
- Low
- 0.0641
- High
- 0.0699
- Объем
- 11
- Дневное изменение
- -1.83%
- Месячное изменение
- -22.98%
- 6-месячное изменение
- -48.33%
- Годовое изменение
- -71.55%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%