CXAIW: CXApp Inc - Warrant
CXAIWの今日の為替レートは、-4.37%変化しました。日中、通貨は1あたり0.0641の安値と0.0699の高値で取引されました。
CXApp Inc - Warrantダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
CXAIW株の現在の価格は？
CXApp Inc - Warrantの株価は本日0.0679です。-4.37%内で取引され、前日の終値は0.0710、取引量は13に達しました。CXAIWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
CXApp Inc - Warrantの株は配当を出しますか？
CXApp Inc - Warrantの現在の価格は0.0679です。配当方針は会社によりますが、投資家は-72.29%やUSDにも注目します。CXAIWの動きはライブチャートで確認できます。
CXAIW株を買う方法は？
CXApp Inc - Warrantの株は現在0.0679で購入可能です。注文は通常0.0679または0.0709付近で行われ、13や-2.86%が市場の動きを示します。CXAIWの最新情報はライブチャートで確認できます。
CXAIW株に投資する方法は？
CXApp Inc - Warrantへの投資では、年間の値幅0.0475 - 0.2599と現在の0.0679を考慮します。注文は多くの場合0.0679や0.0709で行われる前に、-24.97%や-49.67%と比較されます。CXAIWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Cxapp Inc.の株の最高値は？
Cxapp Inc.の過去1年の最高値は0.2599でした。0.0475 - 0.2599内で株価は大きく変動し、0.0710と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。CXApp Inc - Warrantのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Cxapp Inc.の株の最低値は？
Cxapp Inc.(CXAIW)の年間最安値は0.0475でした。現在の0.0679や0.0475 - 0.2599と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CXAIWの動きはライブチャートで確認できます。
CXAIWの株式分割はいつ行われましたか？
CXApp Inc - Warrantは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.0710、-72.29%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 0.0710
- 始値
- 0.0699
- 買値
- 0.0679
- 買値
- 0.0709
- 安値
- 0.0641
- 高値
- 0.0699
- 出来高
- 13
- 1日の変化
- -4.37%
- 1ヶ月の変化
- -24.97%
- 6ヶ月の変化
- -49.67%
- 1年の変化
- -72.29%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
-
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
-
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.4