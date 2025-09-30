クォートセクション
通貨 / CXAIW
株に戻る

CXAIW: CXApp Inc - Warrant

0.0679 USD 0.0031 (4.37%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CXAIWの今日の為替レートは、-4.37%変化しました。日中、通貨は1あたり0.0641の安値と0.0699の高値で取引されました。

CXApp Inc - Warrantダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

CXAIW株の現在の価格は？

CXApp Inc - Warrantの株価は本日0.0679です。-4.37%内で取引され、前日の終値は0.0710、取引量は13に達しました。CXAIWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

CXApp Inc - Warrantの株は配当を出しますか？

CXApp Inc - Warrantの現在の価格は0.0679です。配当方針は会社によりますが、投資家は-72.29%やUSDにも注目します。CXAIWの動きはライブチャートで確認できます。

CXAIW株を買う方法は？

CXApp Inc - Warrantの株は現在0.0679で購入可能です。注文は通常0.0679または0.0709付近で行われ、13や-2.86%が市場の動きを示します。CXAIWの最新情報はライブチャートで確認できます。

CXAIW株に投資する方法は？

CXApp Inc - Warrantへの投資では、年間の値幅0.0475 - 0.2599と現在の0.0679を考慮します。注文は多くの場合0.0679や0.0709で行われる前に、-24.97%や-49.67%と比較されます。CXAIWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Cxapp Inc.の株の最高値は？

Cxapp Inc.の過去1年の最高値は0.2599でした。0.0475 - 0.2599内で株価は大きく変動し、0.0710と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。CXApp Inc - Warrantのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Cxapp Inc.の株の最低値は？

Cxapp Inc.(CXAIW)の年間最安値は0.0475でした。現在の0.0679や0.0475 - 0.2599と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CXAIWの動きはライブチャートで確認できます。

CXAIWの株式分割はいつ行われましたか？

CXApp Inc - Warrantは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.0710、-72.29%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
0.0641 0.0699
1年のレンジ
0.0475 0.2599
以前の終値
0.0710
始値
0.0699
買値
0.0679
買値
0.0709
安値
0.0641
高値
0.0699
出来高
13
1日の変化
-4.37%
1ヶ月の変化
-24.97%
6ヶ月の変化
-49.67%
1年の変化
-72.29%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
期待
100.7
97.4