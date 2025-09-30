- Übersicht
CXAIW: CXApp Inc - Warrant
Der Wechselkurs von CXAIW hat sich für heute um -4.37% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0641 bis zu einem Hoch von 0.0699 gehandelt.
Verfolgen Sie die CXApp Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CXAIW heute?
Die Aktie von CXApp Inc - Warrant (CXAIW) notiert heute bei 0.0679. Sie wird innerhalb einer Spanne von -4.37% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.0710 und das Handelsvolumen erreichte 13. Das Live-Chart von CXAIW zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CXAIW Dividenden?
CXApp Inc - Warrant wird derzeit mit 0.0679 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -72.29% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CXAIW zu verfolgen.
Wie kaufe ich CXAIW-Aktien?
Sie können Aktien von CXApp Inc - Warrant (CXAIW) zum aktuellen Kurs von 0.0679 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.0679 oder 0.0709 platziert, während 13 und -2.86% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CXAIW auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CXAIW-Aktien?
Bei einer Investition in CXApp Inc - Warrant müssen die jährliche Spanne 0.0475 - 0.2599 und der aktuelle Kurs 0.0679 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -24.97% und -49.67%, bevor sie Orders zu 0.0679 oder 0.0709 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CXAIW.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Cxapp Inc.?
Der höchste Kurs von Cxapp Inc. (CXAIW) im vergangenen Jahr lag bei 0.2599. Innerhalb von 0.0475 - 0.2599 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.0710 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von CXApp Inc - Warrant mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Cxapp Inc.?
Der niedrigste Kurs von Cxapp Inc. (CXAIW) im Laufe des Jahres betrug 0.0475. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.0679 und der Spanne 0.0475 - 0.2599 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CXAIW live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CXAIW statt?
CXApp Inc - Warrant hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.0710 und -72.29% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.0710
- Eröffnung
- 0.0699
- Bid
- 0.0679
- Ask
- 0.0709
- Tief
- 0.0641
- Hoch
- 0.0699
- Volumen
- 13
- Tagesänderung
- -4.37%
- Monatsänderung
- -24.97%
- 6-Monatsänderung
- -49.67%
- Jahresänderung
- -72.29%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4