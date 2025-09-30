- Visão do mercado
CWEN-A: Clearway Energy Inc Class A
A taxa do CWEN-A para hoje mudou para -0.59%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 26.81 e o mais alto foi 27.15.
Veja a dinâmica do par de moedas Clearway Energy Inc Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CWEN-A hoje?
Hoje Clearway Energy Inc Class A (CWEN-A) está avaliado em 27.03. O instrumento é negociado dentro de -0.59%, o fechamento de ontem foi 27.19, e o volume de negociação atingiu 147. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CWEN-A em tempo real.
As ações de Clearway Energy Inc Class A pagam dividendos?
Atualmente Clearway Energy Inc Class A está avaliado em 27.03. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -6.21% e USD. Monitore os movimentos de CWEN-A no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CWEN-A?
Você pode comprar ações de Clearway Energy Inc Class A (CWEN-A) pelo preço atual 27.03. Ordens geralmente são executadas perto de 27.03 ou 27.33, enquanto 147 e -0.41% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CWEN-A no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CWEN-A?
Investir em Clearway Energy Inc Class A envolve considerar a faixa anual 26.36 - 31.31 e o preço atual 27.03. Muitos comparam -0.99% e -6.21% antes de enviar ordens em 27.03 ou 27.33. Estude as mudanças diárias de preço de CWEN-A no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Clearway Energy, Inc.?
O maior preço de Clearway Energy, Inc. (CWEN-A) no último ano foi 31.31. As ações oscilaram bastante dentro de 26.36 - 31.31, e a comparação com 27.19 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Clearway Energy Inc Class A no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Clearway Energy, Inc.?
O menor preço de Clearway Energy, Inc. (CWEN-A) no ano foi 26.36. A comparação com o preço atual 27.03 e 26.36 - 31.31 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CWEN-A em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CWEN-A?
No passado Clearway Energy Inc Class A passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 27.19 e -6.21% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 27.19
- Open
- 27.14
- Bid
- 27.03
- Ask
- 27.33
- Low
- 26.81
- High
- 27.15
- Volume
- 147
- Mudança diária
- -0.59%
- Mudança mensal
- -0.99%
- Mudança de 6 meses
- -6.21%
- Mudança anual
- -6.21%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4