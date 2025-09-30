CotaçõesSeções
Moedas / CWEN-A
Voltar para Ações

CWEN-A: Clearway Energy Inc Class A

27.03 USD 0.16 (0.59%)
Setor: Serviços públicos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do CWEN-A para hoje mudou para -0.59%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 26.81 e o mais alto foi 27.15.

Veja a dinâmica do par de moedas Clearway Energy Inc Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de CWEN-A hoje?

Hoje Clearway Energy Inc Class A (CWEN-A) está avaliado em 27.03. O instrumento é negociado dentro de -0.59%, o fechamento de ontem foi 27.19, e o volume de negociação atingiu 147. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CWEN-A em tempo real.

As ações de Clearway Energy Inc Class A pagam dividendos?

Atualmente Clearway Energy Inc Class A está avaliado em 27.03. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -6.21% e USD. Monitore os movimentos de CWEN-A no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de CWEN-A?

Você pode comprar ações de Clearway Energy Inc Class A (CWEN-A) pelo preço atual 27.03. Ordens geralmente são executadas perto de 27.03 ou 27.33, enquanto 147 e -0.41% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CWEN-A no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de CWEN-A?

Investir em Clearway Energy Inc Class A envolve considerar a faixa anual 26.36 - 31.31 e o preço atual 27.03. Muitos comparam -0.99% e -6.21% antes de enviar ordens em 27.03 ou 27.33. Estude as mudanças diárias de preço de CWEN-A no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Clearway Energy, Inc.?

O maior preço de Clearway Energy, Inc. (CWEN-A) no último ano foi 31.31. As ações oscilaram bastante dentro de 26.36 - 31.31, e a comparação com 27.19 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Clearway Energy Inc Class A no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Clearway Energy, Inc.?

O menor preço de Clearway Energy, Inc. (CWEN-A) no ano foi 26.36. A comparação com o preço atual 27.03 e 26.36 - 31.31 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CWEN-A em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de CWEN-A?

No passado Clearway Energy Inc Class A passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 27.19 e -6.21% após os eventos corporativos.

Faixa diária
26.81 27.15
Faixa anual
26.36 31.31
Fechamento anterior
27.19
Open
27.14
Bid
27.03
Ask
27.33
Low
26.81
High
27.15
Volume
147
Mudança diária
-0.59%
Mudança mensal
-0.99%
Mudança de 6 meses
-6.21%
Mudança anual
-6.21%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4