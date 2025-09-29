- Обзор рынка
CWEN-A: Clearway Energy Inc Class A
Курс CWEN-A за сегодня изменился на -0.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.81, а максимальная — 27.15.
Следите за динамикой Clearway Energy Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CWEN-A сегодня?
Clearway Energy Inc Class A (CWEN-A) сегодня оценивается на уровне 27.00. Инструмент торгуется в пределах -0.70%, вчерашнее закрытие составило 27.19, а торговый объем достиг 99. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CWEN-A в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Clearway Energy Inc Class A?
Clearway Energy Inc Class A в настоящее время оценивается в 27.00. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -6.32% и USD. Отслеживайте движения CWEN-A на графике в реальном времени.
Как купить акции CWEN-A?
Вы можете купить акции Clearway Energy Inc Class A (CWEN-A) по текущей цене 27.00. Ордера обычно размещаются около 27.00 или 27.30, тогда как 99 и -0.52% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CWEN-A на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CWEN-A?
Инвестирование в Clearway Energy Inc Class A предполагает учет годового диапазона 26.36 - 31.31 и текущей цены 27.00. Многие сравнивают -1.10% и -6.32% перед размещением ордеров на 27.00 или 27.30. Изучайте ежедневные изменения цены CWEN-A на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Clearway Energy, Inc.?
Самая высокая цена Clearway Energy, Inc. (CWEN-A) за последний год составила 31.31. Акции заметно колебались в пределах 26.36 - 31.31, сравнение с 27.19 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Clearway Energy Inc Class A на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Clearway Energy, Inc.?
Самая низкая цена Clearway Energy, Inc. (CWEN-A) за год составила 26.36. Сравнение с текущими 27.00 и 26.36 - 31.31 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CWEN-A во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CWEN-A?
В прошлом Clearway Energy Inc Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.19 и -6.32% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 27.19
- Open
- 27.14
- Bid
- 27.00
- Ask
- 27.30
- Low
- 26.81
- High
- 27.15
- Объем
- 99
- Дневное изменение
- -0.70%
- Месячное изменение
- -1.10%
- 6-месячное изменение
- -6.32%
- Годовое изменение
- -6.32%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%