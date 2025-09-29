КотировкиРазделы
CWEN-A: Clearway Energy Inc Class A

27.00 USD 0.19 (0.70%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CWEN-A за сегодня изменился на -0.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.81, а максимальная — 27.15.

Следите за динамикой Clearway Energy Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CWEN-A сегодня?

Clearway Energy Inc Class A (CWEN-A) сегодня оценивается на уровне 27.00. Инструмент торгуется в пределах -0.70%, вчерашнее закрытие составило 27.19, а торговый объем достиг 99. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CWEN-A в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Clearway Energy Inc Class A?

Clearway Energy Inc Class A в настоящее время оценивается в 27.00. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -6.32% и USD. Отслеживайте движения CWEN-A на графике в реальном времени.

Как купить акции CWEN-A?

Вы можете купить акции Clearway Energy Inc Class A (CWEN-A) по текущей цене 27.00. Ордера обычно размещаются около 27.00 или 27.30, тогда как 99 и -0.52% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CWEN-A на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CWEN-A?

Инвестирование в Clearway Energy Inc Class A предполагает учет годового диапазона 26.36 - 31.31 и текущей цены 27.00. Многие сравнивают -1.10% и -6.32% перед размещением ордеров на 27.00 или 27.30. Изучайте ежедневные изменения цены CWEN-A на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Clearway Energy, Inc.?

Самая высокая цена Clearway Energy, Inc. (CWEN-A) за последний год составила 31.31. Акции заметно колебались в пределах 26.36 - 31.31, сравнение с 27.19 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Clearway Energy Inc Class A на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Clearway Energy, Inc.?

Самая низкая цена Clearway Energy, Inc. (CWEN-A) за год составила 26.36. Сравнение с текущими 27.00 и 26.36 - 31.31 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CWEN-A во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CWEN-A?

В прошлом Clearway Energy Inc Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.19 и -6.32% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
26.81 27.15
Годовой диапазон
26.36 31.31
Предыдущее закрытие
27.19
Open
27.14
Bid
27.00
Ask
27.30
Low
26.81
High
27.15
Объем
99
Дневное изменение
-0.70%
Месячное изменение
-1.10%
6-месячное изменение
-6.32%
Годовое изменение
-6.32%
