报价部分
货币 / CWEN-A
回到股票

CWEN-A: Clearway Energy Inc Class A

27.03 USD 0.16 (0.59%)
版块: 公用事业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CWEN-A汇率已更改-0.59%。当日，交易品种以低点26.81和高点27.15进行交易。

关注Clearway Energy Inc Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

CWEN-A股票今天的价格是多少？

Clearway Energy Inc Class A股票今天的定价为27.03。它在-0.59%范围内交易，昨天的收盘价为27.19，交易量达到147。CWEN-A的实时价格图表显示了这些更新。

Clearway Energy Inc Class A股票是否支付股息？

Clearway Energy Inc Class A目前的价值为27.03。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-6.21%和USD。实时查看图表以跟踪CWEN-A走势。

如何购买CWEN-A股票？

您可以以27.03的当前价格购买Clearway Energy Inc Class A股票。订单通常设置在27.03或27.33附近，而147和-0.41%显示市场活动。立即关注CWEN-A的实时图表更新。

如何投资CWEN-A股票？

投资Clearway Energy Inc Class A需要考虑年度范围26.36 - 31.31和当前价格27.03。许多人在以27.03或27.33下订单之前，会比较-0.99%和。实时查看CWEN-A价格图表，了解每日变化。

Clearway Energy, Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Clearway Energy, Inc.的最高价格是31.31。在26.36 - 31.31内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Clearway Energy Inc Class A的绩效。

Clearway Energy, Inc.股票的最低价格是多少？

Clearway Energy, Inc.（CWEN-A）的最低价格为26.36。将其与当前的27.03和26.36 - 31.31进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CWEN-A在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CWEN-A股票是什么时候拆分的？

Clearway Energy Inc Class A历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.19和-6.21%中可见。

日范围
26.81 27.15
年范围
26.36 31.31
前一天收盘价
27.19
开盘价
27.14
卖价
27.03
买价
27.33
最低价
26.81
最高价
27.15
交易量
147
日变化
-0.59%
月变化
-0.99%
6个月变化
-6.21%
年变化
-6.21%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值