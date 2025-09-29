CWEN-A: Clearway Energy Inc Class A
今日CWEN-A汇率已更改-0.59%。当日，交易品种以低点26.81和高点27.15进行交易。
关注Clearway Energy Inc Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
CWEN-A股票今天的价格是多少？
Clearway Energy Inc Class A股票今天的定价为27.03。它在-0.59%范围内交易，昨天的收盘价为27.19，交易量达到147。CWEN-A的实时价格图表显示了这些更新。
Clearway Energy Inc Class A股票是否支付股息？
Clearway Energy Inc Class A目前的价值为27.03。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-6.21%和USD。实时查看图表以跟踪CWEN-A走势。
如何购买CWEN-A股票？
您可以以27.03的当前价格购买Clearway Energy Inc Class A股票。订单通常设置在27.03或27.33附近，而147和-0.41%显示市场活动。立即关注CWEN-A的实时图表更新。
如何投资CWEN-A股票？
投资Clearway Energy Inc Class A需要考虑年度范围26.36 - 31.31和当前价格27.03。许多人在以27.03或27.33下订单之前，会比较-0.99%和。实时查看CWEN-A价格图表，了解每日变化。
Clearway Energy, Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Clearway Energy, Inc.的最高价格是31.31。在26.36 - 31.31内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Clearway Energy Inc Class A的绩效。
Clearway Energy, Inc.股票的最低价格是多少？
Clearway Energy, Inc.（CWEN-A）的最低价格为26.36。将其与当前的27.03和26.36 - 31.31进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CWEN-A在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CWEN-A股票是什么时候拆分的？
Clearway Energy Inc Class A历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.19和-6.21%中可见。
- 前一天收盘价
- 27.19
- 开盘价
- 27.14
- 卖价
- 27.03
- 买价
- 27.33
- 最低价
- 26.81
- 最高价
- 27.15
- 交易量
- 147
- 日变化
- -0.59%
- 月变化
- -0.99%
- 6个月变化
- -6.21%
- 年变化
- -6.21%
