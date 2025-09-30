- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
CWEN-A: Clearway Energy Inc Class A
Il tasso di cambio CWEN-A ha avuto una variazione del -0.59% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.81 e ad un massimo di 27.15.
Segui le dinamiche di Clearway Energy Inc Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni CWEN-A oggi?
Oggi le azioni Clearway Energy Inc Class A sono prezzate a 27.03. Viene scambiato all'interno di -0.59%, la chiusura di ieri è stata 27.19 e il volume degli scambi ha raggiunto 147. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CWEN-A mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Clearway Energy Inc Class A pagano dividendi?
Clearway Energy Inc Class A è attualmente valutato a 27.03. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -6.21% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CWEN-A.
Come acquistare azioni CWEN-A?
Puoi acquistare azioni Clearway Energy Inc Class A al prezzo attuale di 27.03. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 27.03 o 27.33, mentre 147 e -0.41% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CWEN-A sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni CWEN-A?
Investire in Clearway Energy Inc Class A implica considerare l'intervallo annuale 26.36 - 31.31 e il prezzo attuale 27.03. Molti confrontano -0.99% e -6.21% prima di effettuare ordini su 27.03 o 27.33. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CWEN-A con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Clearway Energy, Inc.?
Il prezzo massimo di Clearway Energy, Inc. nell'ultimo anno è stato 31.31. All'interno di 26.36 - 31.31, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 27.19 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Clearway Energy Inc Class A utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Clearway Energy, Inc.?
Il prezzo più basso di Clearway Energy, Inc. (CWEN-A) nel corso dell'anno è stato 26.36. Confrontandolo con gli attuali 27.03 e 26.36 - 31.31 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CWEN-A muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CWEN-A?
Clearway Energy Inc Class A ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 27.19 e -6.21%.
- Chiusura Precedente
- 27.19
- Apertura
- 27.14
- Bid
- 27.03
- Ask
- 27.33
- Minimo
- 26.81
- Massimo
- 27.15
- Volume
- 147
- Variazione giornaliera
- -0.59%
- Variazione Mensile
- -0.99%
- Variazione Semestrale
- -6.21%
- Variazione Annuale
- -6.21%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4