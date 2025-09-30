- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CWEN-A: Clearway Energy Inc Class A
Le taux de change de CWEN-A a changé de -0.59% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 26.81 et à un maximum de 27.15.
Suivez la dynamique Clearway Energy Inc Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action CWEN-A aujourd'hui ?
L'action Clearway Energy Inc Class A est cotée à 27.03 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.59%, a clôturé hier à 27.19 et son volume d'échange a atteint 147. Le graphique en temps réel du cours de CWEN-A présente ces mises à jour.
L'action Clearway Energy Inc Class A verse-t-elle des dividendes ?
Clearway Energy Inc Class A est actuellement valorisé à 27.03. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -6.21% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CWEN-A.
Comment acheter des actions CWEN-A ?
Vous pouvez acheter des actions Clearway Energy Inc Class A au cours actuel de 27.03. Les ordres sont généralement placés à proximité de 27.03 ou de 27.33, le 147 et le -0.41% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CWEN-A sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action CWEN-A ?
Investir dans Clearway Energy Inc Class A implique de prendre en compte la fourchette annuelle 26.36 - 31.31 et le prix actuel 27.03. Beaucoup comparent -0.99% et -6.21% avant de passer des ordres à 27.03 ou 27.33. Consultez le graphique du cours de CWEN-A en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Clearway Energy, Inc. ?
Le cours le plus élevé de Clearway Energy, Inc. l'année dernière était 31.31. Au cours de 26.36 - 31.31, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 27.19 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Clearway Energy Inc Class A sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Clearway Energy, Inc. ?
Le cours le plus bas de Clearway Energy, Inc. (CWEN-A) sur l'année a été 26.36. Sa comparaison avec 27.03 et 26.36 - 31.31 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CWEN-A sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action CWEN-A a-t-elle été divisée ?
Clearway Energy Inc Class A a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 27.19 et -6.21% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 27.19
- Ouverture
- 27.14
- Bid
- 27.03
- Ask
- 27.33
- Plus Bas
- 26.81
- Plus Haut
- 27.15
- Volume
- 147
- Changement quotidien
- -0.59%
- Changement Mensuel
- -0.99%
- Changement à 6 Mois
- -6.21%
- Changement Annuel
- -6.21%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4