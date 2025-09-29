- 概要
CWEN-A: Clearway Energy Inc Class A
CWEN-Aの今日の為替レートは、-0.59%変化しました。日中、通貨は1あたり26.81の安値と27.15の高値で取引されました。
Clearway Energy Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
CWEN-A株の現在の価格は？
Clearway Energy Inc Class Aの株価は本日27.03です。-0.59%内で取引され、前日の終値は27.19、取引量は147に達しました。CWEN-Aのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Clearway Energy Inc Class Aの株は配当を出しますか？
Clearway Energy Inc Class Aの現在の価格は27.03です。配当方針は会社によりますが、投資家は-6.21%やUSDにも注目します。CWEN-Aの動きはライブチャートで確認できます。
CWEN-A株を買う方法は？
Clearway Energy Inc Class Aの株は現在27.03で購入可能です。注文は通常27.03または27.33付近で行われ、147や-0.41%が市場の動きを示します。CWEN-Aの最新情報はライブチャートで確認できます。
CWEN-A株に投資する方法は？
Clearway Energy Inc Class Aへの投資では、年間の値幅26.36 - 31.31と現在の27.03を考慮します。注文は多くの場合27.03や27.33で行われる前に、-0.99%や-6.21%と比較されます。CWEN-Aの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Clearway Energy, Inc.の株の最高値は？
Clearway Energy, Inc.の過去1年の最高値は31.31でした。26.36 - 31.31内で株価は大きく変動し、27.19と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Clearway Energy Inc Class Aのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Clearway Energy, Inc.の株の最低値は？
Clearway Energy, Inc.(CWEN-A)の年間最安値は26.36でした。現在の27.03や26.36 - 31.31と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CWEN-Aの動きはライブチャートで確認できます。
CWEN-Aの株式分割はいつ行われましたか？
Clearway Energy Inc Class Aは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、27.19、-6.21%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 27.19
- 始値
- 27.14
- 買値
- 27.03
- 買値
- 27.33
- 安値
- 26.81
- 高値
- 27.15
- 出来高
- 147
- 1日の変化
- -0.59%
- 1ヶ月の変化
- -0.99%
- 6ヶ月の変化
- -6.21%
- 1年の変化
- -6.21%
