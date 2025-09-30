- Übersicht
CWEN-A: Clearway Energy Inc Class A
Der Wechselkurs von CWEN-A hat sich für heute um -0.59% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.81 bis zu einem Hoch von 27.15 gehandelt.
Verfolgen Sie die Clearway Energy Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CWEN-A heute?
Die Aktie von Clearway Energy Inc Class A (CWEN-A) notiert heute bei 27.03. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.59% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 27.19 und das Handelsvolumen erreichte 147. Das Live-Chart von CWEN-A zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CWEN-A Dividenden?
Clearway Energy Inc Class A wird derzeit mit 27.03 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -6.21% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CWEN-A zu verfolgen.
Wie kaufe ich CWEN-A-Aktien?
Sie können Aktien von Clearway Energy Inc Class A (CWEN-A) zum aktuellen Kurs von 27.03 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 27.03 oder 27.33 platziert, während 147 und -0.41% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CWEN-A auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CWEN-A-Aktien?
Bei einer Investition in Clearway Energy Inc Class A müssen die jährliche Spanne 26.36 - 31.31 und der aktuelle Kurs 27.03 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.99% und -6.21%, bevor sie Orders zu 27.03 oder 27.33 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CWEN-A.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Clearway Energy, Inc.?
Der höchste Kurs von Clearway Energy, Inc. (CWEN-A) im vergangenen Jahr lag bei 31.31. Innerhalb von 26.36 - 31.31 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 27.19 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Clearway Energy Inc Class A mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Clearway Energy, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Clearway Energy, Inc. (CWEN-A) im Laufe des Jahres betrug 26.36. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 27.03 und der Spanne 26.36 - 31.31 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CWEN-A live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CWEN-A statt?
Clearway Energy Inc Class A hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 27.19 und -6.21% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 27.19
- Eröffnung
- 27.14
- Bid
- 27.03
- Ask
- 27.33
- Tief
- 26.81
- Hoch
- 27.15
- Volumen
- 147
- Tagesänderung
- -0.59%
- Monatsänderung
- -0.99%
- 6-Monatsänderung
- -6.21%
- Jahresänderung
- -6.21%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4