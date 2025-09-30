KurseKategorien
Währungen / CWEN-A
CWEN-A: Clearway Energy Inc Class A

27.03 USD 0.16 (0.59%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CWEN-A hat sich für heute um -0.59% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.81 bis zu einem Hoch von 27.15 gehandelt.

Verfolgen Sie die Clearway Energy Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von CWEN-A heute?

Die Aktie von Clearway Energy Inc Class A (CWEN-A) notiert heute bei 27.03. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.59% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 27.19 und das Handelsvolumen erreichte 147. Das Live-Chart von CWEN-A zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie CWEN-A Dividenden?

Clearway Energy Inc Class A wird derzeit mit 27.03 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -6.21% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CWEN-A zu verfolgen.

Wie kaufe ich CWEN-A-Aktien?

Sie können Aktien von Clearway Energy Inc Class A (CWEN-A) zum aktuellen Kurs von 27.03 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 27.03 oder 27.33 platziert, während 147 und -0.41% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CWEN-A auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in CWEN-A-Aktien?

Bei einer Investition in Clearway Energy Inc Class A müssen die jährliche Spanne 26.36 - 31.31 und der aktuelle Kurs 27.03 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.99% und -6.21%, bevor sie Orders zu 27.03 oder 27.33 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CWEN-A.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Clearway Energy, Inc.?

Der höchste Kurs von Clearway Energy, Inc. (CWEN-A) im vergangenen Jahr lag bei 31.31. Innerhalb von 26.36 - 31.31 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 27.19 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Clearway Energy Inc Class A mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Clearway Energy, Inc.?

Der niedrigste Kurs von Clearway Energy, Inc. (CWEN-A) im Laufe des Jahres betrug 26.36. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 27.03 und der Spanne 26.36 - 31.31 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CWEN-A live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von CWEN-A statt?

Clearway Energy Inc Class A hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 27.19 und -6.21% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
26.81 27.15
Jahresspanne
26.36 31.31
Vorheriger Schlusskurs
27.19
Eröffnung
27.14
Bid
27.03
Ask
27.33
Tief
26.81
Hoch
27.15
Volumen
147
Tagesänderung
-0.59%
Monatsänderung
-0.99%
6-Monatsänderung
-6.21%
Jahresänderung
-6.21%
