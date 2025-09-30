- Visão do mercado
CVAR: ETF Opportunities Trust Cultivar ETF
A taxa do CVAR para hoje mudou para -0.46%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 27.85 e o mais alto foi 27.92.
Veja a dinâmica do par de moedas ETF Opportunities Trust Cultivar ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CVAR hoje?
Hoje ETF Opportunities Trust Cultivar ETF (CVAR) está avaliado em 27.92. O instrumento é negociado dentro de -0.46%, o fechamento de ontem foi 28.05, e o volume de negociação atingiu 10. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CVAR em tempo real.
As ações de ETF Opportunities Trust Cultivar ETF pagam dividendos?
Atualmente ETF Opportunities Trust Cultivar ETF está avaliado em 27.92. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 4.73% e USD. Monitore os movimentos de CVAR no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CVAR?
Você pode comprar ações de ETF Opportunities Trust Cultivar ETF (CVAR) pelo preço atual 27.92. Ordens geralmente são executadas perto de 27.92 ou 28.22, enquanto 10 e 0.25% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CVAR no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CVAR?
Investir em ETF Opportunities Trust Cultivar ETF envolve considerar a faixa anual 24.06 - 28.05 e o preço atual 27.92. Muitos comparam 1.64% e 10.23% antes de enviar ordens em 27.92 ou 28.22. Estude as mudanças diárias de preço de CVAR no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Cultivar ETF?
O maior preço de Cultivar ETF (CVAR) no último ano foi 28.05. As ações oscilaram bastante dentro de 24.06 - 28.05, e a comparação com 28.05 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de ETF Opportunities Trust Cultivar ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Cultivar ETF?
O menor preço de Cultivar ETF (CVAR) no ano foi 24.06. A comparação com o preço atual 27.92 e 24.06 - 28.05 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CVAR em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CVAR?
No passado ETF Opportunities Trust Cultivar ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 28.05 e 4.73% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 28.05
- Open
- 27.85
- Bid
- 27.92
- Ask
- 28.22
- Low
- 27.85
- High
- 27.92
- Volume
- 10
- Mudança diária
- -0.46%
- Mudança mensal
- 1.64%
- Mudança de 6 meses
- 10.23%
- Mudança anual
- 4.73%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8