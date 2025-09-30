- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CVAR: ETF Opportunities Trust Cultivar ETF
Der Wechselkurs von CVAR hat sich für heute um -0.46% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.85 bis zu einem Hoch von 27.92 gehandelt.
Verfolgen Sie die ETF Opportunities Trust Cultivar ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CVAR heute?
Die Aktie von ETF Opportunities Trust Cultivar ETF (CVAR) notiert heute bei 27.92. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.46% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 28.05 und das Handelsvolumen erreichte 10. Das Live-Chart von CVAR zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CVAR Dividenden?
ETF Opportunities Trust Cultivar ETF wird derzeit mit 27.92 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 4.73% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CVAR zu verfolgen.
Wie kaufe ich CVAR-Aktien?
Sie können Aktien von ETF Opportunities Trust Cultivar ETF (CVAR) zum aktuellen Kurs von 27.92 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 27.92 oder 28.22 platziert, während 10 und 0.25% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CVAR auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CVAR-Aktien?
Bei einer Investition in ETF Opportunities Trust Cultivar ETF müssen die jährliche Spanne 24.06 - 28.05 und der aktuelle Kurs 27.92 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.64% und 10.23%, bevor sie Orders zu 27.92 oder 28.22 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CVAR.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Cultivar ETF?
Der höchste Kurs von Cultivar ETF (CVAR) im vergangenen Jahr lag bei 28.05. Innerhalb von 24.06 - 28.05 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 28.05 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von ETF Opportunities Trust Cultivar ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Cultivar ETF?
Der niedrigste Kurs von Cultivar ETF (CVAR) im Laufe des Jahres betrug 24.06. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 27.92 und der Spanne 24.06 - 28.05 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CVAR live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CVAR statt?
ETF Opportunities Trust Cultivar ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 28.05 und 4.73% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 28.05
- Eröffnung
- 27.85
- Bid
- 27.92
- Ask
- 28.22
- Tief
- 27.85
- Hoch
- 27.92
- Volumen
- 10
- Tagesänderung
- -0.46%
- Monatsänderung
- 1.64%
- 6-Monatsänderung
- 10.23%
- Jahresänderung
- 4.73%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8