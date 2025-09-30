CVAR: ETF Opportunities Trust Cultivar ETF
今日CVAR汇率已更改-0.46%。当日，交易品种以低点27.85和高点27.92进行交易。
关注ETF Opportunities Trust Cultivar ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
CVAR股票今天的价格是多少？
ETF Opportunities Trust Cultivar ETF股票今天的定价为27.92。它在-0.46%范围内交易，昨天的收盘价为28.05，交易量达到10。CVAR的实时价格图表显示了这些更新。
ETF Opportunities Trust Cultivar ETF股票是否支付股息？
ETF Opportunities Trust Cultivar ETF目前的价值为27.92。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.73%和USD。实时查看图表以跟踪CVAR走势。
如何购买CVAR股票？
您可以以27.92的当前价格购买ETF Opportunities Trust Cultivar ETF股票。订单通常设置在27.92或28.22附近，而10和0.25%显示市场活动。立即关注CVAR的实时图表更新。
如何投资CVAR股票？
投资ETF Opportunities Trust Cultivar ETF需要考虑年度范围24.06 - 28.05和当前价格27.92。许多人在以27.92或28.22下订单之前，会比较1.64%和。实时查看CVAR价格图表，了解每日变化。
Cultivar ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Cultivar ETF的最高价格是28.05。在24.06 - 28.05内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ETF Opportunities Trust Cultivar ETF的绩效。
Cultivar ETF股票的最低价格是多少？
Cultivar ETF（CVAR）的最低价格为24.06。将其与当前的27.92和24.06 - 28.05进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CVAR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CVAR股票是什么时候拆分的？
ETF Opportunities Trust Cultivar ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.05和4.73%中可见。
- 前一天收盘价
- 28.05
- 开盘价
- 27.85
- 卖价
- 27.92
- 买价
- 28.22
- 最低价
- 27.85
- 最高价
- 27.92
- 交易量
- 10
- 日变化
- -0.46%
- 月变化
- 1.64%
- 6个月变化
- 10.23%
- 年变化
- 4.73%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8