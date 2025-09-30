报价部分
货币 / CVAR
回到股票

CVAR: ETF Opportunities Trust Cultivar ETF

27.92 USD 0.13 (0.46%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CVAR汇率已更改-0.46%。当日，交易品种以低点27.85和高点27.92进行交易。

关注ETF Opportunities Trust Cultivar ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

CVAR股票今天的价格是多少？

ETF Opportunities Trust Cultivar ETF股票今天的定价为27.92。它在-0.46%范围内交易，昨天的收盘价为28.05，交易量达到10。CVAR的实时价格图表显示了这些更新。

ETF Opportunities Trust Cultivar ETF股票是否支付股息？

ETF Opportunities Trust Cultivar ETF目前的价值为27.92。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.73%和USD。实时查看图表以跟踪CVAR走势。

如何购买CVAR股票？

您可以以27.92的当前价格购买ETF Opportunities Trust Cultivar ETF股票。订单通常设置在27.92或28.22附近，而10和0.25%显示市场活动。立即关注CVAR的实时图表更新。

如何投资CVAR股票？

投资ETF Opportunities Trust Cultivar ETF需要考虑年度范围24.06 - 28.05和当前价格27.92。许多人在以27.92或28.22下订单之前，会比较1.64%和。实时查看CVAR价格图表，了解每日变化。

Cultivar ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Cultivar ETF的最高价格是28.05。在24.06 - 28.05内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ETF Opportunities Trust Cultivar ETF的绩效。

Cultivar ETF股票的最低价格是多少？

Cultivar ETF（CVAR）的最低价格为24.06。将其与当前的27.92和24.06 - 28.05进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CVAR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CVAR股票是什么时候拆分的？

ETF Opportunities Trust Cultivar ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.05和4.73%中可见。

日范围
27.85 27.92
年范围
24.06 28.05
前一天收盘价
28.05
开盘价
27.85
卖价
27.92
买价
28.22
最低价
27.85
最高价
27.92
交易量
10
日变化
-0.46%
月变化
1.64%
6个月变化
10.23%
年变化
4.73%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8