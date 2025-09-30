- Aperçu
CVAR: ETF Opportunities Trust Cultivar ETF
Le taux de change de CVAR a changé de -0.46% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 27.85 et à un maximum de 27.92.
Suivez la dynamique ETF Opportunities Trust Cultivar ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action CVAR aujourd'hui ?
L'action ETF Opportunities Trust Cultivar ETF est cotée à 27.92 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.46%, a clôturé hier à 28.05 et son volume d'échange a atteint 10. Le graphique en temps réel du cours de CVAR présente ces mises à jour.
L'action ETF Opportunities Trust Cultivar ETF verse-t-elle des dividendes ?
ETF Opportunities Trust Cultivar ETF est actuellement valorisé à 27.92. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 4.73% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CVAR.
Comment acheter des actions CVAR ?
Vous pouvez acheter des actions ETF Opportunities Trust Cultivar ETF au cours actuel de 27.92. Les ordres sont généralement placés à proximité de 27.92 ou de 28.22, le 10 et le 0.25% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CVAR sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action CVAR ?
Investir dans ETF Opportunities Trust Cultivar ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 24.06 - 28.05 et le prix actuel 27.92. Beaucoup comparent 1.64% et 10.23% avant de passer des ordres à 27.92 ou 28.22. Consultez le graphique du cours de CVAR en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Cultivar ETF ?
Le cours le plus élevé de Cultivar ETF l'année dernière était 28.05. Au cours de 24.06 - 28.05, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 28.05 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de ETF Opportunities Trust Cultivar ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Cultivar ETF ?
Le cours le plus bas de Cultivar ETF (CVAR) sur l'année a été 24.06. Sa comparaison avec 27.92 et 24.06 - 28.05 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CVAR sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action CVAR a-t-elle été divisée ?
ETF Opportunities Trust Cultivar ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 28.05 et 4.73% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 28.05
- Ouverture
- 27.85
- Bid
- 27.92
- Ask
- 28.22
- Plus Bas
- 27.85
- Plus Haut
- 27.92
- Volume
- 10
- Changement quotidien
- -0.46%
- Changement Mensuel
- 1.64%
- Changement à 6 Mois
- 10.23%
- Changement Annuel
- 4.73%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8